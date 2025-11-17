«Жесть, что это за цифры?» 4 17.11.2025, 13:58

2,072

Белорусы публикуют астрономические суммы коммунальных платежей.

В Беларуси с 1 октября изменился порядок расчета платы за ЖКУ для граждан, признанных незанятыми в экономике: теперь повышенный тариф начисляется на все квартиры, которые им принадлежат, и на весь объем потребления, независимо от регистрации и числа проживающих.

Так называемые «тунеядцы» активно делятся суммами приходящих коммунальных платежей. Многие — в полном недоумении и шоке от цифр, которые видят в квитанциях. Однако жалуются на большую коммуналку и простые белорусы.

Видео в TikTok «Хартии’97» про астрономические жировки набрало много комментариев. Публикуем некоторые из них:

— Мне в этом месяце за однушку пришло 203 рубля, тоже не пойму, почему так много?!

— А я за общагу 18 квадратов плачу 130.

— Жесть, что это за цифры?

— По 300 рублей уже за квартиру платим…

— И как быть? К примеру, у человека ИП, но пока работает в ноль — расходы превышают доходы. Признали тунеядкой. Как человеку быть?

— Снимаем квартиру, хозяин квартиры — «тунеядец», но живет в РБ, просто много недвижимости и в квартире никто не прописан. Пришло 200 рублей… Надо с этим что-то делать…

— Мне пришло 285 руб. Пенсионерка. 39 лет стажа. Это что????

— У меня зарплата такая…

— Мне за 1-комнатную 28 кв. м — 217,40 рублей.

— У меня жена в декрете, за год уже три раза приходили завышенные коммунальные. Сейчас опять пришли 200+, обычно около 100 было (квартира на ней).

— Двушка, 47 кв. м, прописано 3 человека, живет 2. За все — 170 руб. (коммуналка, свет, газ, телефон) (без интернета).

