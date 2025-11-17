закрыть
«Подругу» Лукашенко заочно приговорили к смертной казни

  • 17.11.2025, 14:26
  • 8,032
«Подругу» Лукашенко заочно приговорили к смертной казни
Шейх Хасина

За разгон протестов.

Суд в Бангладеш признал бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину виновной в преступлениях против человечности во время жестокого разгона акций протеста в 2024 году. Экс-глава правительства приговорена к смертной казни, но около года назад она сбежала в Индию и находится вне досягаемости от силовых органов Бангладеш, сообщает BBC.

Вместе с 78-летней Хасиной виновными были признаны еще два чиновника ее правительства: бывший министр внутренних дел Асадузаман Хан Камал и экс-глава полиции Чаудхури Абдулла аль-Мамун.

В зале суда присутствовал только последний: он признал себя виновным и во время процесса давал показания как свидетель обвинения.

Как писало в августе 2024 года индийское издание Free Press Journal (FPJ), после отъезда из Бангладеш Шейх Хасина рассматривала Беларусь в качестве одной из стран, где могла бы попросить политического убежища.

Лукашенко дважды поздравлял ее с новогодними праздниками в 2022 и 2023 годах.

