Южный циклон накроет Беларусь снегом 17.11.2025, 14:49

2,276

Но в южных районах страны синоптики предупреждают о грозах.

Сегодня утром над югом Италии, на фронтальном разделе обширного циклона с центром над югом Финляндии, Сегодня утром над югом Италии, на фронтальном разделе обширного циклона с центром над югом Финляндии, образовался частный волновой циклон, который быстро начнет смещаться в сторону нашей республики.

Называют такие циклоны южными из-за их траектории и они обладают значительными запасами влаги.

Ночью циклон окажется над Беларусью, а его центр пройдет юго-восточнее столицы.

На большей части территории сильные осадки: дождь, мокрый снег. Лишь по крайнему северо-западу осадков не ожидается.

А на юге Гомельщины, на линии неустойчивости, даже не исключены локальные грозы.

В основном по Минской и Витебской областям, по данным модели ECMWF, образуется снежный покров высотой 1-5 см и ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Днем циклон сместится на Вологодскую область, а мы окажемся в его тылу, где ожидается адвекция арктической воздушной массы. Местами пройдет кратковременный снег, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, по северу до 15-18 м/с. Ночью -2..+4°С, в начале ночи по юго-востоку +5..+11С. Днем 0..+5°С.

Минск нас завтра утром вероятно встретит в белом. Ночью 0..+2°С, сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Днем +1..+3°С, возможен кратковременный снег, порывистый ветер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com