17 ноября 2025, понедельник, 15:52
Южный циклон накроет Беларусь снегом

  • 17.11.2025, 14:49
  • 2,276
Южный циклон накроет Беларусь снегом

Но в южных районах страны синоптики предупреждают о грозах.

Сегодня утром над югом Италии, на фронтальном разделе обширного циклона с центром над югом Финляндии, образовался частный волновой циклон, который быстро начнет смещаться в сторону нашей республики.

Называют такие циклоны южными из-за их траектории и они обладают значительными запасами влаги.

Ночью циклон окажется над Беларусью, а его центр пройдет юго-восточнее столицы.

На большей части территории сильные осадки: дождь, мокрый снег. Лишь по крайнему северо-западу осадков не ожидается.

А на юге Гомельщины, на линии неустойчивости, даже не исключены локальные грозы.

В основном по Минской и Витебской областям, по данным модели ECMWF, образуется снежный покров высотой 1-5 см и ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Днем циклон сместится на Вологодскую область, а мы окажемся в его тылу, где ожидается адвекция арктической воздушной массы. Местами пройдет кратковременный снег, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, по северу до 15-18 м/с. Ночью -2..+4°С, в начале ночи по юго-востоку +5..+11С. Днем 0..+5°С.

Минск нас завтра утром вероятно встретит в белом. Ночью 0..+2°С, сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Днем +1..+3°С, возможен кратковременный снег, порывистый ветер.

