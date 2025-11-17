Африканская футбольная сборная проводила ритуал культа вуду в серии пенальти

Африканская футбольная сборная проводила ритуал культа вуду в серии пенальти1
Тренер соперника спровоцировал потасовку.
В рамках финального матча второго раунда плей‑офф отборочного цикла в зоне Африканской конфедерации футбола (AFC) встречались сборные Нигерии и ДР Конго, пишет New Voice.
По итогам 120 минут игры была зафиксирована ничья 1:1, а в серии 11‑метровых удачливее оказалась сборная ДР Конго — 4:3.
После пенальти главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль побежал в сторону тренерской скамейки команды соперника, чтобы выяснить отношения.
Eric Chelle couldn't contain his anger after he saw someone from the DR Congo Team using dark magic (voodoo) in the shoot outs pic.twitter.com/eC2v9D9Kre— Mr. Nigerian Football (@AJSilverCFC) November 17, 2025
Наставник на пресс-конференции заявил, что представитель команды ДР Конго проводил ритуалы культа вуду во время серии пенальти.
«Член тренерского штаба ДР Конго проводил ритуалы вуду во время серии пенальти. Поэтому я разозлился и хотел остановить его. Он разливал какую-то жидкость из бутылки, и я не уверен, что это была вода».