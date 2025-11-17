закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 15:52
Африканская футбольная сборная проводила ритуал культа вуду в серии пенальти

1
  • 17.11.2025, 15:02
  • 1,086
Африканская футбольная сборная проводила ритуал культа вуду в серии пенальти

Тренер соперника спровоцировал потасовку.

В рамках финального матча второго раунда плей‑офф отборочного цикла в зоне Африканской конфедерации футбола (AFC) встречались сборные Нигерии и ДР Конго, пишет New Voice.

По итогам 120 минут игры была зафиксирована ничья 1:1, а в серии 11‑метровых удачливее оказалась сборная ДР Конго — 4:3.

После пенальти главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль побежал в сторону тренерской скамейки команды соперника, чтобы выяснить отношения.

Наставник на пресс-конференции заявил, что представитель команды ДР Конго проводил ритуалы культа вуду во время серии пенальти.

«Член тренерского штаба ДР Конго проводил ритуалы вуду во время серии пенальти. Поэтому я разозлился и хотел остановить его. Он разливал какую-то жидкость из бутылки, и я не уверен, что это была вода».

