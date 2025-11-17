закрыть
Беларусь оказалась лишь на третьем месте по количеству зубров

  • 17.11.2025, 15:19
  • 1,498
Беларусь оказалась лишь на третьем месте по количеству зубров

Какие страны в лидерах?

Зубр – один из главных символов Беларуси. И на конец 2024 года в нашей стране насчитывалось 2927 этих благородных животных. Однако это лишь четвертая часть (24%) общемировой популяции, рассказали в Беловежской пуще.

По данным свежей родословной книги зубров, всего в мире не менее 12 209 этих парнокопытных. Самая большая популяция в России – 3073 особи (25,2%). На втором месте оказалась Польша – 3060 (25,1%). Это значит, что наша страна в данном топе лишь на третьем месте.

На четвертой строчке разместилась Германия – 643 (5,3%), затем идут Украина – 480 (3,9%), Румыния – 451 (3,7%), Литва – 339 (2,8%). В этих семи странах учтены 10 973 зубров, или 90% мирового поголовья.

Всего же за 2024 год количество зубров выросло на 1029 особей, или на 8,4%.

Отмечается и тенденция к увеличению числа вольноживущих зубров – на 950 особей по сравнению с предыдущим годом.

По данным статистики, крупнейшие популяции зубров в Республике Беларусь численностью более 100 особей зарегистрированы в Национальном парке «Беловежская пуща» – 726, ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» – 680 и СПК «Озеры» Гродненского района – 529.

Кроме того, увидеть этих животных можно в охотхозяйстве «Красный Бор» (348), Полесском радиационно-экологическом заповеднике (212), ландшафтном заказнике «Налибокский» (130) и Национальном парке «Припятский» (124).

Самая большая численность зубров в мире относится к среднерусской популяции – 1503 (Россия). На втором месте Puszcza Bialowieska – 870 (Польша), Bieszczady – 764 (Польша).

