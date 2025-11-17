закрыть
Украина прокомментировала диверсию на польской железной дороге

  • 17.11.2025, 15:26
  • 1,036
Украина прокомментировала диверсию на польской железной дороге
Фото: Getty Images

За ней может стоять российское ГРУ.

Инцидент, который произошел на польской железной дороге между Варшавой и Люблином, является типичной диверсионной деятельностью, за которую в России отвечает воинская часть 29155 Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Об этом в понедельник, 17 ноября, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, комментируя взрыв, в результате которого была повреждена часть пути.

«Это диверсионное подразделение российского ГРУ (Главного разведывательного управления — ред.), отвечающее за осуществление операций за рубежом. Страны НАТО — одна из приоритетных целей», — пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что особенно это касается всего, что связано с помощью Украине или с усилением обороноспособности стран-членов НАТО.

«Различные поджоги в Германии, Польша, другие страны — это работа россиян, замаскированная под разного рода ситуации. Обычные диверсии», — высказал уверенность Коваленко.

Напомним, в Польше а железнодорожной линии Варшава — Люблин возле поселка Мика произошел акт диверсии — взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно. Эту информацию озвучил премьер страны Дональд Туск.

