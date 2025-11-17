закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР показало, как уничтожает ПВО россиян на Донбассе

1
  • 17.11.2025, 15:50
ГУР показало, как уничтожает ПВО россиян на Донбассе

Видеофакт.

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) «Примари» продолжают атаковать и уничтожать средства противовоздушной обороны россиян на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в ГУР МО, публикуя кадры поражений вражеских целей в течение двух прошедших недель.

«Точные удары дронов спецназовцев», — говорится в описании к видео.

Отмечается, что за это время разведчики поразили:

зенитно-ракетный комплекс Тор-М1;

командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400;

радиолокационную станцию 9С18М1−3 из состава комплекса Бук-М3.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко