ГУР показало, как уничтожает ПВО россиян на Донбассе 1 17.11.2025, 15:50

Видеофакт.

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) «Примари» продолжают атаковать и уничтожать средства противовоздушной обороны россиян на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в ГУР МО, публикуя кадры поражений вражеских целей в течение двух прошедших недель.

«Точные удары дронов спецназовцев», — говорится в описании к видео.

Отмечается, что за это время разведчики поразили:

зенитно-ракетный комплекс Тор-М1;

командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400;

радиолокационную станцию 9С18М1−3 из состава комплекса Бук-М3.

