ГУР показало, как уничтожает ПВО россиян на Донбассе

ГУР показало, как уничтожает ПВО россиян на Донбассе1
- 17.11.2025, 15:50
Видеофакт.
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) «Примари» продолжают атаковать и уничтожать средства противовоздушной обороны россиян на временно оккупированной территории Донбасса.
Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в ГУР МО, публикуя кадры поражений вражеских целей в течение двух прошедших недель.
«Точные удары дронов спецназовцев», — говорится в описании к видео.
Отмечается, что за это время разведчики поразили:
зенитно-ракетный комплекс Тор-М1;
командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400;
радиолокационную станцию 9С18М1−3 из состава комплекса Бук-М3.