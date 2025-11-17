Минское метро показало новые поезда

Минское метро показало новые поезда2
- 17.11.2025, 16:01
Они изготовлены в России.
Минская подземка показала новые вагоны и составы, которые сделали в России и уже отправили в Беларусь. Два поезда модели «Минск-2024», изготовленных на заводе «Метровагонмаш», должны попасть в электродепо ТЧ-2 «Могилёвское» для финальной подготовки, пишет Telegraf.news.
Всего же в рамках договора, подписанного в феврале 2025 года, Минский метрополитен ожидает 20 новых вагонов.
Новые поезда, как и те, что уже были поставлены в Минск, оснащены зарядками для мобильных устройств и имеют сквозные переходы между вагонами.
В головных вагонах можно найти специальные места для маломобильных пассажиров. А дизайн поездов, естественно, выполнен в фирменных цветах Минского метрополитена.
В Минском метрополитене настаивают, что хотя сами вагоны производят в России, в их конструкции используются комплектующие с белорусских предприятий:
гасители колебаний;
элементы освещения салона и кабины машиниста;
стеклоочистители;
а также бортовая система безопасности движения.
Новые составы предназначены для модернизации парка Автозаводской линии (второй по возрасту в Минске).