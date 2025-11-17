В Минске женщина на Chevrolet перепутала педали 9 17.11.2025, 16:15

Разбиты шесть автомобилей.

В Минске женщина не справилась с управлением и разбила шесть автомобилей, сообщили в пресс-службе ГАИ.

По данным инспекторов, накануне днем 64-летняя женщина за рулем Chevrolet, двигаясь по прилегающей территории здания № 3 по улице Жуковского, не справилась с управлением и совершила столкновение с шестью стоявшими автомобилями.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

По словам женщины, она перепутала педали.

