17 ноября 2025, понедельник, 17:41
В Минске женщина на Chevrolet перепутала педали

  • 17.11.2025, 16:15
В Минске женщина на Chevrolet перепутала педали

Разбиты шесть автомобилей.

В Минске женщина не справилась с управлением и разбила шесть автомобилей, сообщили в пресс-службе ГАИ.

По данным инспекторов, накануне днем 64-летняя женщина за рулем Chevrolet, двигаясь по прилегающей территории здания № 3 по улице Жуковского, не справилась с управлением и совершила столкновение с шестью стоявшими автомобилями.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

По словам женщины, она перепутала педали.

