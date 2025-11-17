закрыть
17 ноября 2025, понедельник
Пирс Броснан намекнул на возможное возвращение в мир Джеймса Бонда

  • 17.11.2025, 16:27
Пирс Броснан намекнул на возможное возвращение в мир Джеймса Бонда
Пирс Броснан

У актера есть интересные возможности участвовать во франшизе в другой ипостаси.

Актер Пирс Броснан, известный по четырем фильмам о Джеймсе Бонде в период с 1995 по 2002 годы, намекнул, что не исключает возможность возвращения во франшизу, но уже не в роли действующего агента 007, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

72-летний актер отметил, что идея сыграть отставного Бонда его интересует: «Иногда ты я думаю об этом, а иногда просто отпускаю». Броснан подчеркнул, что главная роль уже у «другого человека», но есть интересные возможности участвовать в фильме в другой ипостаси. «Это будет интересно — посмотреть, что произойдет. Все меняется, и ты просто наслаждаешься процессом», — добавил он.

Помимо мира шпионов, актер планирует продолжить работу над фильмом «Клуб убийств по четвергам», основанным на популярной книге Ричарда Османа.

Броснан отметил, что ему приятно играть более зрелых персонажей: «Есть сознательное стремление двигаться вперед, потому что я уже в таком возрасте, и я это принимаю. Я не хочу прыгать с самолетов, а вот с автобуса — пожалуйста».

Актер, получивший известность благодаря фильмам «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», Умри, но не сейчас» и «И целого мира мало», также поделился радостью от последних проектов: «Это было настоящее удовольствие — два года работы без перерыва. Это позволяет наслаждаться процессом актерской игры и образом созданного персонажа».

