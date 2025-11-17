Зеленский: Украина сможет получить от Франции системы ПВО SAMP-T
- 17.11.2025, 16:35
Речь идет о восьми комплексах и шести пусковых установках на каждый.
Подписанная между Украиной и Францией 17 ноября договоренность предусматривает предоставление Украине в будущем 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, пишет «Европейская правда».
Об этом в понедельник сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Ранее стало известно, что в Париже была подписана декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.
Зеленский детализировал, что эта договоренность означает поставку 8 систем ПВО SAMP-T.
«Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, по 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно. Каждая пусковая, все это – это защита каждой жизни», – рассказал Зеленский.