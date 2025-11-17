Белорусская налоговая пугает штрафами владельцев квартир и машин 4 17.11.2025, 16:44

1,636

Сегодня последний день оплатить без пеней и санкций.

Налоговая предупредила, что у владельцев недвижимости и транспорта есть риск получить штрафы, если сегодня не совершат одно действие

Налоговики напоминают беларусам о том, что нужно заплатить имущественные налоги за 2024 год. 17 ноября — последний день, когда это можно сделать. В Министерстве по налогам и сборам (МНС) рассказали, как могут наказать тех, кто забудет вовремя внести сборы.

Обычно имущественные налоги нужно внести до 15 ноября следующего года. Но так как 15-е и 16-е числа пришлись на выходные, то в 2025-м крайний срок уплаты этих сборов перенесли на более позднее время.

«За несвоевременную уплату (неуплату) сумм имущественных налогов предусмотрено начисление пени, административная ответственность, принудительное взыскание неуплаченных сумм», — отмечают в МНС.

В КоАП прописано, что для тех, кто не уплатил единый имущественный платеж, предусмотрена административная ответственность — до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше десяти базовых величин (на сегодня это 420 рублей). «За повторную умышленную неуплату в течение одного года после наложения административного взыскания — до двухсот базовых величин (до 8400 рублей)», — уточняли ранее налоговики.

В МНС напомнили, что оплатить имущественные налоги можно в ЕРИП, инфокиосках и банкоматах, почтовых и банковских отделениях.

