закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская налоговая пугает штрафами владельцев квартир и машин

4
  • 17.11.2025, 16:44
  • 1,636
Белорусская налоговая пугает штрафами владельцев квартир и машин

Сегодня последний день оплатить без пеней и санкций.

Налоговая предупредила, что у владельцев недвижимости и транспорта есть риск получить штрафы, если сегодня не совершат одно действие

Налоговики напоминают беларусам о том, что нужно заплатить имущественные налоги за 2024 год. 17 ноября — последний день, когда это можно сделать. В Министерстве по налогам и сборам (МНС) рассказали, как могут наказать тех, кто забудет вовремя внести сборы.

Обычно имущественные налоги нужно внести до 15 ноября следующего года. Но так как 15-е и 16-е числа пришлись на выходные, то в 2025-м крайний срок уплаты этих сборов перенесли на более позднее время.

«За несвоевременную уплату (неуплату) сумм имущественных налогов предусмотрено начисление пени, административная ответственность, принудительное взыскание неуплаченных сумм», — отмечают в МНС.

В КоАП прописано, что для тех, кто не уплатил единый имущественный платеж, предусмотрена административная ответственность — до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше десяти базовых величин (на сегодня это 420 рублей). «За повторную умышленную неуплату в течение одного года после наложения административного взыскания — до двухсот базовых величин (до 8400 рублей)», — уточняли ранее налоговики.

В МНС напомнили, что оплатить имущественные налоги можно в ЕРИП, инфокиосках и банкоматах, почтовых и банковских отделениях.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко