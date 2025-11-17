Есть ли очереди на открытых Польшей КПП? 17.11.2025, 17:01

2,008

Появились первые данные.

Государственный пограничный комитет опубликовал первую статистику по пропуску транспортных средств через вновь открытые Польшей погранпункты – «Берестовица» (с польской стороны «Бобровники») и «Брузги» (с польской стороны – «Кузница Белостоцкая»). Судя по официальным данным, транспортные потоки внутри страны ещё не успели переориентироваться на новые пункты пропуска.

По данным ведомства, за первые десять часов работы через «Берестовицу» и «Брузги» выехало в Польшу в общей сложности 200 легковых авто, 10 фур и 9 автобусов. Очередей на выезд из страны в этих пунктах пропуска не наблюдается, хотя на других участках границы они есть.

Так, по состоянию на 14:00, в «Бругзах» в очереди стояла лишь одна легковушка, а в «Берестовице» – всего 12 грузовиков. При этом в том же пункте пропуска «Брест-Тересполь» сейчас стоит порядка 1375 легковушек и 70 автобусов, а выезда в Польшу через КПП «Козловичи-Кукурыки» дожидается порядка 350 грузовиков.

