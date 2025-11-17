Суд в Минске вынес приговор за жестокое убийство, совершенное 30 лет назад 17.11.2025, 17:23

1,164

Стали известны подробности.

Минский городской суд огласил приговор по делу об убийстве, которое произошло в столице почти три десятилетия назад — в марте 1995 года.

По материалам дела, поздним вечером 22 марта 1995 года обвиняемый и потерпевший оказались в одном из подъездов дома на улице Танковой (ныне — улица Максима Танка). Следствие установило, что обвиняемый заранее намеревался убить мужчину.

Чтобы лишить его возможности сопротивляться, он распылил потерпевшему в лицо газ из баллончика, вызвав сильное слезоточивое и раздражающее действие. Когда тот был дезориентирован, обвиняемый нанес ему не менее двадцати ударов по жизненно важным органам. От полученных тяжелых травм мужчина погиб на месте.

Обвиняемый признал свою вину полностью как на этапе следствия, так и в суде. Суд учел его чистосердечное раскаяние как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов установлено не было.

По итогам рассмотрения дела судебная коллегия назначила мужчине 12 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима по статье 100 УК в редакции 1960 года. Кроме того, суд постановил взыскать с него компенсацию морального вреда: 50 000 рублей в пользу дочери погибшего и 10 000 рублей — в пользу его сестры.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленном порядке.

