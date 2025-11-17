Войны бы просто не было
- Гарри Каспаров
- 17.11.2025, 17:29
Как сила Запада могла остановить Путина.
Накопленный за десятилетия опыт взаимодействия свободного мира с террористическими диктатурами показывает: любая слабость перед ними в ста процентах случаев приводит к эскалации. Демонстрация силы на самых ранних этапах почти гарантированно заставляет диктаторов отступить.
Если бы Америка с самого начала дала понять Кремлю, что никакого полномасштабного вторжения в Украину быть не может — и что такая попытка приведет к немедленному ответу, — войны бы просто не было. Путин в тот момент не рискнул бы вступать в прямую конфронтацию с НАТО.
Трусливое, позорное и аморальное решение Запада не закрывать небо над Украиной стало для Путина сигналом, что можно идти дальше. Скажи тогда Байден, что появление хотя бы одного российского самолета в украинском небе будет означать уничтожение российских аэродромов, — и все бы закончилось.
Понимая настроения в России в тот момент, можно уверенно сказать, что, увидев в небе Украины натовские самолеты, российские пилоты туда просто не полетели бы. Одно дело — безнаказанно бомбить Мариуполь и укрытия с детьми. Совсем другое — столкнуться в воздухе с F-35, который тебя сейчас будет сбивать.
Сегодняшняя эскалация — прямой результат слабости и импотенции Запада. Наглость Путина, его отказ принять даже выгодные для него трамповские условия — это следствие убежденности, что Запад слаб, растерян и все равно прогнется. Того Запада, который умел ставить на место диктаторов и террористов, больше нет.
Гарри Каспаров, Telegram