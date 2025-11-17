Войны бы просто не было Гарри Каспаров

17.11.2025, 17:29

Гарри Каспаров

Фото: Getty Images

Как сила Запада могла остановить Путина.

Накопленный за десятилетия опыт взаимодействия свободного мира с террористическими диктатурами показывает: любая слабость перед ними в ста процентах случаев приводит к эскалации. Демонстрация силы на самых ранних этапах почти гарантированно заставляет диктаторов отступить.

Если бы Америка с самого начала дала понять Кремлю, что никакого полномасштабного вторжения в Украину быть не может — и что такая попытка приведет к немедленному ответу, — войны бы просто не было. Путин в тот момент не рискнул бы вступать в прямую конфронтацию с НАТО.

Трусливое, позорное и аморальное решение Запада не закрывать небо над Украиной стало для Путина сигналом, что можно идти дальше. Скажи тогда Байден, что появление хотя бы одного российского самолета в украинском небе будет означать уничтожение российских аэродромов, — и все бы закончилось.

Понимая настроения в России в тот момент, можно уверенно сказать, что, увидев в небе Украины натовские самолеты, российские пилоты туда просто не полетели бы. Одно дело — безнаказанно бомбить Мариуполь и укрытия с детьми. Совсем другое — столкнуться в воздухе с F-35, который тебя сейчас будет сбивать.

Сегодняшняя эскалация — прямой результат слабости и импотенции Запада. Наглость Путина, его отказ принять даже выгодные для него трамповские условия — это следствие убежденности, что Запад слаб, растерян и все равно прогнется. Того Запада, который умел ставить на место диктаторов и террористов, больше нет.

Гарри Каспаров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com