Актер Уолтон Гоггинс стал Гринчем в новой рождественской рекламе
- 17.11.2025, 17:36
Просто поразительное сходство.
Актер Уолтон Гоггинс, звезда «Белого лотоса и многих других фильмов, неожиданно воплотил образ Гринча в новой праздничной рекламе — и впервые увидел, насколько действительно похож на культового персонажа, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Идея сравнить Гоггинса с зеленым ворчуном начала гулять по интернету еще весной, после серии публикаций и вирусного фото актера. «Люди говорили, что я — Гринч. Я просто смеялся», — рассказал актер. Но все изменилось, когда он примерил полный костюм и грим. «Когда надеваешь эти зеленые пушистые ботинки и смотришь на себя… Да, я действительно немного похож на Гринча».
Для актера, который давно мечтал сыграть знакового персонажа, задача оказалась непростой: «Смех быстро сменился тревогой. Но все получилось, и я получил огромное удовольствие». Ключевым моментом стало наложение грима на нос: «Как только они приклеили протез, я понял, кто мой Гринч».
В жизни же Гоггинс — полная противоположность персонажа. Он обожает Рождество, празднует его с супругой Надей Коннерс и 14-летним сыном Августом, с которым в этом году совершил путешествие в Монголию.