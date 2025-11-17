Актер Уолтон Гоггинс стал Гринчем в новой рождественской рекламе 17.11.2025, 17:36

Просто поразительное сходство.

Актер Уолтон Гоггинс, звезда «Белого лотоса и многих других фильмов, неожиданно воплотил образ Гринча в новой праздничной рекламе — и впервые увидел, насколько действительно похож на культового персонажа, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Идея сравнить Гоггинса с зеленым ворчуном начала гулять по интернету еще весной, после серии публикаций и вирусного фото актера. «Люди говорили, что я — Гринч. Я просто смеялся», — рассказал актер. Но все изменилось, когда он примерил полный костюм и грим. «Когда надеваешь эти зеленые пушистые ботинки и смотришь на себя… Да, я действительно немного похож на Гринча».

Для актера, который давно мечтал сыграть знакового персонажа, задача оказалась непростой: «Смех быстро сменился тревогой. Но все получилось, и я получил огромное удовольствие». Ключевым моментом стало наложение грима на нос: «Как только они приклеили протез, я понял, кто мой Гринч».

В жизни же Гоггинс — полная противоположность персонажа. Он обожает Рождество, празднует его с супругой Надей Коннерс и 14-летним сыном Августом, с которым в этом году совершил путешествие в Монголию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com