Тяжелые бомбардировщики США B-52 проводят учения над Германией 17.11.2025, 17:44

Москва ответила появлением военных кораблей.

Над землями Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания уже несколько дней проходят учения американских стратегических бомбардировщиков B-52. Как сообщает издание Kieler Nachrichten, самолеты участвуют в миссии Bomber Task Force Europe, стартовавшей с базы Морон в Испании, пишет BILD.

B-52 — одни из самых мощных самолетов в арсенале США. Обычно они летают над Тихим океаном или пустынями Невады, но теперь их маршруты проходят над Рюгеном, Ростоком и вдоль балтийского побережья. Вооружение бомбардировщиков остается засекреченным.

По данным ВВС США, цель миссии — совместная подготовка с европейскими союзниками, включая Финляндию, Литву и Швецию, и «укрепление координации» в регионе. Один из маршрутов прошел почти до финско-российской границы с дозаправками в воздухе.

Россия уже отреагировала на эти учения: в международных водах у немецкого острова Фемарн появились военные корабли — фрегат «Неустрашимый» и десантный корабль «Александр Шабалин».

