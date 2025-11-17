Некоторые рейсы в Польшу больше не будут заезжать в Брест 17.11.2025, 17:50

Маршруты переносят на погранпереход «Берестовица».

С 17 ноября на белорусско-польской границе для автобусов открыли пункт пропуска «Берестовица»/«Бобровники». В итоге все больше перевозчиков вновь организуют рейсы в Польшу через этот погранпереход. Такие автобусы не будут больше заезжать в Брест.

Как рассказали Office Life представители сервиса по продаже билетов Infobus.by, рейсы через этот погранпереход уже появились в расписании партнеров-перевозчиков ООО «Флайбус», ООО «ЗЕТ» и DND Group Polska sp.z.o.o.

Так, компания «Флайбус» запустила ежедневные автобусы Гродно — Белосток — Варшава, которые стартуют в 00:20, 08:10 и 13:00. Обратные рейсы — в 08:00, 14:50 и 20:30.

ООО «ЗЕТ» будет ездить из Гродно в Белосток в 16:30 по воскресеньям, понедельникам, средам и четвергам. Обратный рейс предусмотрен в 06:20 по вторникам, средам, пятницам и субботам.

DND Group Polska sp.z.o.o с 22 ноября запускает рейсы Минск — Белосток — Варшава в 16:30, который будет в расписании через день. С 21 ноября уже есть в расписании и маршрут Варшава — Белосток — Минск в 20:00, также через день. Автобус заезжает в Лиду и Гродно.

Представители сервиса обращают внимание, что ранее данные рейсы следовали через пункт пропуска «Брест»/«Тересполь». Сейчас же пункт пропуска изменился, в итоге автобусы не будут заезжать в Брест. Пассажиры, которые приобрели билет из Бреста или в этот город на указанные маршруты, могут обратиться за полным возвратом денег по месту покупки билета.

Ранее мы рассказывали, что билеты на автобусы в Польшу дешевеют на фоне открытия двух пунктов пропуска на белорусско-польской границе.

