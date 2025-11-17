Украина получила оружие для ударов на тысячу километров 17.11.2025, 17:55

Россия уже чувствует последствия.

На прошлой неделе Украина нанесла удар по российскому порту Новороссийск, что вынудило временно приостановить экспорт нефти. Это событие стало одним из крупнейших атак на нефтяную инфраструктуру России за последние месяцы и спровоцировало рост мировых цен на нефть более чем на 2% из-за опасений перебоев в поставках, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Для поражения Новороссийска Украина использовала крылатую ракету «Нептун» — одну из нескольких дальнобойных систем, разработанных с начала войны. Эти вооружения позволяют Украине поражать цели на территории России, разрушая порты, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы.

Среди новейших украинских вооружений:

«Нептун» — крылатая ракета наземного базирования с дальностью до 1000 км, модернизированная из противокорабельного «Нептуна».

«Фламинго» — ракета дальностью до 3000 км, создается частной компанией Fire Point и должна поступить в серийное производство к концу года.

«Лютый» — пропеллерный ударный дрон, используемый для атак на энергоподразделения России, дальность полета свыше 1000 км.

«FP-1» — ударный дрон от Fire Point с дальностью более 1000 км.

«Паляница» — «дрон-ракета» с турбореактивным двигателем, скорость 900 км/ч, дальность 650 км, применяется против складов боеприпасов.

«Рута» — дрон-ракета с дальностью более 250 км, впервые применен против морской платформы.

«Пекло» — ударный дрон дальностью около 700 км, поставки начались в декабре 2024 года.

«Барс» — новый дрон-ракета, впервые раскрыт в апреле 2025 года и использован для атак на российские цели.

Разработка и использование этих систем показывает стремление Украины разрушить финансовую базу России и снизить ее возможности финансировать войну. Удары по Новороссийску и другим объектам свидетельствуют о значительном прогрессе украинских дальнобойных технологий.

