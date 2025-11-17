закрыть
В Литве проходит масштабная операция против контрабанды воздушными шарами из Беларуси

  • 17.11.2025, 18:05
В Литве проходит масштабная операция против контрабанды воздушными шарами из Беларуси

Правоохранители нашли десятки GPS-маячков, связь и оружие.

В понедельник, 17 ноября, в Литве прошла операция, координируемая сотрудниками Службой охраны государственной границы (СОГГЛ). Объединенные силы правоохранительных органов провели масштабные мероприятия по предотвращению переправки контрабанды из Беларуси в Литву на воздушных шарах и установлению лиц, причастных к этому, сообщает LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что в ходе операции были задержаны четыре человека, но число задержанных будет увеличиваться.

В операции приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые провели более 30 обысков в Вильнюсском и Друскининкском самоуправлениях, Варенском и Шальчининкском районах Литвы, а также провели другие мероприятия.

«Я рад, что укрепление оперативно-розыскной деятельности и тесное взаимодействие правоохранительных органов дают отличные результаты. Это четкий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель — сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной», — сказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

В ходе этой операции были обнаружены десятки GPS-навигаторов, а также средства связи и мобильные устройства, предназначенные для перевозки контрабанды по указанному воздушному маршруту. В ходе обысков сотрудники литовской полиции также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, контрабандные сигареты, автомобили, используемые для совершения преступлений, и другие средства.

Для пресечения контрабанды воздушным транспортом приказом министра внутренних дел Литвы создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники СОГГЛ, полиции, таможни и Службы по расследованию финансовых преступлений. Эта координируемая СОГГЛ операция стала одним из мероприятий этой группы.

До проведения операции уже было выявлено более 100 лиц, причастных к перевозке контрафактных сигарет по воздуху в Литву из Беларуси.

