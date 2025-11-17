Майк Помпео стал советником украинской оборонной компании Fire Point 17.11.2025, 18:31

Майк Помпео

Имено это предприятие занимается производством ракеты «Фламинго».

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в консультативный совет украинской оборонной компании Fire Point, известной своими дальнобойными беспилотниками и крылатыми ракетами, которые Украина использует для ударов по целям в глубине России, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Fire Point активно расширяется: компания строит завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует существенно увеличить выпуск крылатых ракет, включая «Фламинго» (FP‑5). По данным руководства, производственные мощности будут более чем удвоены.

Однако стремительный рост компании сопровождается повышенным вниманием антикоррупционных органов. Следователи изучают возможное завышение стоимости комплектующих и объемов поставок для Минобороны.

Помпео официально был назначен в совет 12 ноября. Руководство Fire Point отмечает, что присутствие узнаваемых мировых экспертов важно для укрепления корпоративных стандартов и прозрачности.

Компания, по собственным данным, в этом году получила около $1 млрд дохода и уже несколько раз успешно применила ракету «Фламинго», включая удары по объектам в Крыму и российском Орле. Производственные объекты остаются засекреченными из‑за угроз российских атак.

Fire Point также является одним из ключевых участников «датской модели» финансирования, при которой зарубежные правительства напрямую инвестируют в украинские оборонные мощности.

Несмотря на расследование, компания продолжает развивать технологии ударных дронов и ракет, заявляя, что каждое боевое применение помогает улучшать системы и адаптироваться к российской ПВО и радиоэлектронной борьбе.

