закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали привычки, которые реально повышают счастье

3
  • 17.11.2025, 18:35
  • 2,354
Ученые назвали привычки, которые реально повышают счастье

Две маленькие перемены, которые изменят вашу жизнь.

Стремление к удобству может лишать нас ощущения счастья. Ученые выяснили, что люди, выбирающие добровольную простоту — потребляя меньше и опираясь на собственные навыки, — чувствуют себя более счастливыми и осмысленными, пишет Psychology (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование новозеландских потребителей показало, что те, кто делает жизнь проще, а не удобнее, демонстрируют более высокий уровень благополучия. Это идет вразрез с современной культурой, где удобство и скорость считаются главными ценностями — от мгновенных покупок до сокращений бытовых задач.

Чем более удобной становится наша жизнь, тем меньше удовлетворенности многие испытывают. Но есть и решения — небольшие осознанные перемены, которые возвращают чувство контроля и смысла.

1. Упростите ленту соцсетей.

Социальные сети часто вызывают тревогу и ощущение несоответствия. Исследование 2023 года показало: идеальные образы и отфильтрованный контент провоцируют «техностресс» и негативные эмоции.

Эксперты рекомендуют не отказываться от соцсетей полностью, а тщательно очищать ленту — оставлять только те источники, которые вдохновляют и информируют. Важно и устанавливать границы использования, а также регулярно спрашивать себя, действительно ли контент полезен.

2. Создавайте, а не покупайте.

Работы по материализму и импульсивным покупкам показывают, что склонность к чрезмерному потреблению связана с более высоким уровнем депрессии. Постоянное удовлетворение импульсов создает не радость, а хаос.

Исследователи предлагают простое, но эффективное решение: меньше покупать и больше делать своими руками — готовить, чинить, творить. Это возвращает чувство вовлеченности и освобождает пространство для творчества, общения и смысла.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко