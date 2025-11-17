Ученые назвали привычки, которые реально повышают счастье 3 17.11.2025, 18:35

2,354

Две маленькие перемены, которые изменят вашу жизнь.

Стремление к удобству может лишать нас ощущения счастья. Ученые выяснили, что люди, выбирающие добровольную простоту — потребляя меньше и опираясь на собственные навыки, — чувствуют себя более счастливыми и осмысленными, пишет Psychology (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование новозеландских потребителей показало, что те, кто делает жизнь проще, а не удобнее, демонстрируют более высокий уровень благополучия. Это идет вразрез с современной культурой, где удобство и скорость считаются главными ценностями — от мгновенных покупок до сокращений бытовых задач.

Чем более удобной становится наша жизнь, тем меньше удовлетворенности многие испытывают. Но есть и решения — небольшие осознанные перемены, которые возвращают чувство контроля и смысла.

1. Упростите ленту соцсетей.

Социальные сети часто вызывают тревогу и ощущение несоответствия. Исследование 2023 года показало: идеальные образы и отфильтрованный контент провоцируют «техностресс» и негативные эмоции.

Эксперты рекомендуют не отказываться от соцсетей полностью, а тщательно очищать ленту — оставлять только те источники, которые вдохновляют и информируют. Важно и устанавливать границы использования, а также регулярно спрашивать себя, действительно ли контент полезен.

2. Создавайте, а не покупайте.

Работы по материализму и импульсивным покупкам показывают, что склонность к чрезмерному потреблению связана с более высоким уровнем депрессии. Постоянное удовлетворение импульсов создает не радость, а хаос.

Исследователи предлагают простое, но эффективное решение: меньше покупать и больше делать своими руками — готовить, чинить, творить. Это возвращает чувство вовлеченности и освобождает пространство для творчества, общения и смысла.

