Fox News: Путин ведет себя как Саддам Хусейн10
- 17.11.2025, 18:38
- 2,392
Правитель Кремля постоянно скрывает свое местоположение.
Путин управляет страной из различных скрытых локаций. Анализ более 700 видеозаписей показал, что президент России появлялся как минимум в трех почти идентичных кабинетах — в подмосковном Ново-Огареве, в Сочи и в резиденции на Валдае, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
Многие ролики, представленные как снятые «под Москвой», на деле были записаны в валдайской резиденции. Ориентирами стали детали интерьера — форма термостата, расположение дверных ручек, элементы настенной отделки. Утечки маршрутов съемочных групп государственного ТВ также подтверждали их поездки в Сочи и на Валдай в дни, когда официальные подписи утверждали обратное.
Тактику сокрытия местоположения можно сравнить с практиками осужденного президента Ирака Саддама Хусейна, включая создание нескольких одинаковых помещений и секретных резиденций. Валдай остается наиболее безопасной локацией: густые леса и удаленность позволяют эффективно прикрывать район системами ПВО.
Все помещения оформлены идентично: светлые стены, одинаковая мебель, флаги за рабочим столом. Это позволяет поддерживать иллюзию одного постоянного рабочего места.
Российский оппозиционный политик Максим Кац заявил, что расследование отражает крайнее стремление Путина к личной безопасности. Он напомнил, что такая осторожность проявлялась и во время пандемии, когда даже главы государств вынуждены были соблюдать длительную изоляцию перед встречей. По словам Каца, Путин избегает любых зон риска, включая районы, где могут действовать украинские силы.