закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Fox News: Путин ведет себя как Саддам Хусейн

10
  • 17.11.2025, 18:38
  • 2,392
Fox News: Путин ведет себя как Саддам Хусейн

Правитель Кремля постоянно скрывает свое местоположение.

Путин управляет страной из различных скрытых локаций. Анализ более 700 видеозаписей показал, что президент России появлялся как минимум в трех почти идентичных кабинетах — в подмосковном Ново-Огареве, в Сочи и в резиденции на Валдае, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Многие ролики, представленные как снятые «под Москвой», на деле были записаны в валдайской резиденции. Ориентирами стали детали интерьера — форма термостата, расположение дверных ручек, элементы настенной отделки. Утечки маршрутов съемочных групп государственного ТВ также подтверждали их поездки в Сочи и на Валдай в дни, когда официальные подписи утверждали обратное.

Тактику сокрытия местоположения можно сравнить с практиками осужденного президента Ирака Саддама Хусейна, включая создание нескольких одинаковых помещений и секретных резиденций. Валдай остается наиболее безопасной локацией: густые леса и удаленность позволяют эффективно прикрывать район системами ПВО.

Все помещения оформлены идентично: светлые стены, одинаковая мебель, флаги за рабочим столом. Это позволяет поддерживать иллюзию одного постоянного рабочего места.

Российский оппозиционный политик Максим Кац заявил, что расследование отражает крайнее стремление Путина к личной безопасности. Он напомнил, что такая осторожность проявлялась и во время пандемии, когда даже главы государств вынуждены были соблюдать длительную изоляцию перед встречей. По словам Каца, Путин избегает любых зон риска, включая районы, где могут действовать украинские силы.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко