закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности Польши

2
  • 17.11.2025, 18:58
  • 1,692
Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности Польши

После диверсий на железной дороге.

Премьер Польши Дональд Туск созвал на утро вторника заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности.

Об этом глава правительства Польши сообщил в соцсети Х в понедельник, пишет «Европейская правда».

В посте Туск не уточнил причину созыва комитета, однако он объявил об этом после того, как ранее в понедельник подтвердил, что железнодорожные пути на маршруте между Варшавой и Люблином повредил взрыв. Туск назвал произошедшее «беспрецедентным актом диверсии».

«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности с участием военных командиров, руководителей служб и представителя президента», – проинформировал польский премьер-министр.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко