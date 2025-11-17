Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности Польши 2 17.11.2025, 18:58

1,692

После диверсий на железной дороге.

Премьер Польши Дональд Туск созвал на утро вторника заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности.

Об этом глава правительства Польши сообщил в соцсети Х в понедельник, пишет «Европейская правда».

В посте Туск не уточнил причину созыва комитета, однако он объявил об этом после того, как ранее в понедельник подтвердил, что железнодорожные пути на маршруте между Варшавой и Люблином повредил взрыв. Туск назвал произошедшее «беспрецедентным актом диверсии».

«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности с участием военных командиров, руководителей служб и представителя президента», – проинформировал польский премьер-министр.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com