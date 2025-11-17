Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности Польши

Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности Польши2
- 17.11.2025, 18:58
После диверсий на железной дороге.
Премьер Польши Дональд Туск созвал на утро вторника заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности.
Об этом глава правительства Польши сообщил в соцсети Х в понедельник, пишет «Европейская правда».
В посте Туск не уточнил причину созыва комитета, однако он объявил об этом после того, как ранее в понедельник подтвердил, что железнодорожные пути на маршруте между Варшавой и Люблином повредил взрыв. Туск назвал произошедшее «беспрецедентным актом диверсии».
«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности с участием военных командиров, руководителей служб и представителя президента», – проинформировал польский премьер-министр.
Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.