«После Беларуси это был просто рай» 17.11.2025, 19:09

Опыт белорусов, лечившихся в Грузии.

Белорусы, живущие в Грузии, поделились своим опытом использования медицинского страхования. Легко ли попасть к доктору, сколько стоят платные приемы, просто ли вызвать скорую помощь и как карта беженца дает доступ к бесплатной медицине, рассказывает «Белсат».

«Теперь все претензии к Грузии отпали, там по сравнению с Польшей все работает идеально»

Елена с дочерью прожила в Грузии три года, в 2024 году переехала в Польшу, так как Грузия не выдает белорусам международную защиту. Но по грузинской медицине она до сих пор скучает.

Там нет бесплатной медицины для иностранцев, но, если имеется страховка, за многое просто не приходится платить. Медицинских центров множество, как и русскоязычных врачей из Украины, России, Беларуси.

«Я в Грузии сделала себе страховку компании GPI. Не самый крутой премиум-пакет стоил 840 лари для человека в год (это 311 долларов по нынешнему курсу). Этот пакет включал много всего, в том числе неотложную помощь и госпитализацию. Мы много раз с ребенком попадали в больницу, проводили и по несколько дней там и ничего не платили в итоге», — говорит наша собеседница.

Также в пакете — нелимитированный бесплатный доступ к семейному доктору и педиатру, остальное — со скидкой 90% (большой список анализов, различные УЗИ, рентгены, МРТ).

Все очень доступно и быстро. На МРТ, например, меня записывали через день, и я заплатила за него 25 лари (чуть менее 10 долларов) — 10% от полной стоимости. Есть, конечно, анализы, которые не входят в пакет, но это сложные штуки, вроде генетических исследований.

По словам женщины, грузинская скорая помощь также работает хорошо.

«Я была впечатлена и скорой помощью. К ребенку пришлось трижды вызывать скорую — ни разу не отказали. Даже на температуру, которая не сбивалась, не отправили нас самостоятельно ехать в больницу. Когда доктор сбивал температуру, он затем еще сидел и контролировал после укола, чтобы температура на самом деле начала снижаться. Также понравилось, что в детской больнице родители могут быть с детьми в любом возрасте, не так, как в Беларуси — с 5 лет лежи один. В целом весь персонал очень человечный, очень любят детей. После Беларуси это был просто рай!»

При этом единственный случай, когда белоруска осталась недовольна местной медициной, также был связан с госпитализациями дочери.

«Врач в детской больнице просмотрела у ребенка скарлатину. Когда я настаивала, что это именно она, врач уверяла меня, что не хватает симптомов. В итоге она выписала нас и остановила курс антибиотиков, чего ни в коем случае нельзя было делать. В результате благодаря ряду других анализов оказалось, что все-таки дочь перенесла скарлатину», — вспоминает женщина.

Однажды Елена самостоятельно пришла в скорую помощь, когда у нее неожиданно случился приступ головокружения, — ее приняли «мгновенно».

«Меня приняли мгновенно и сразу положили на кушетку, не разрешали вставать. Ко мне подкатили ЭКГ, УЗИ, лежа взяли все анализы, потом повели на КТ и настаивали, чтобы я села в коляску, но я могла сама идти. Все анализы и КТ были готовы в течение получаса. И это все вошло в страховку».

В теории, можно жить в стране и без страховки, просто платить за визиты к нужным врачам, но это вариант рискованный, и смысла в нем немного: цены на страховку невысокие, в отличие от цен скорой или больницы для людей без страхования.

«Без страховки все тоже очень быстрое и доступное. Однажды в медцентре, на который моя страховка не распространялась, принимал известный украинский маммолог, которого посоветовала подруга. Я оплатила визит и попала к нему буквально в ту же минуту. Причем доктор сам сделал УЗИ, и все это стоило около 100 долларов. Часть этих денег можно было вернуть: если идешь не в клинику, с которой имеет договор страховая компания, но есть направление, то можно вернуть себе 40−60% от цены приема. Но это нужно брать специальную форму у доктора, ехать с ней в страховую, потом тебе эти деньги на счет должны перевести. Я этого не делала, потому что жалко времени было».

По мнению Елены, грузинская медицинская система могла бы стать всемирно известным направлением медицинского туризма, если бы это развивали.

«Я сталкивалась с критикой местной медицины, но не согласна насчет якобы плохого уровня. Например, в 2021 году, когда в Беларуси еще только вводили в некоторых медцентрах за большие деньги жидкостную цитологию, в Батуми она была прямо в стандарте обслуживания в той клинике, куда я пришла к гинекологу. Оборудование повсюду современное, сложные анализы отправляют в Германию. На мой взгляд, грузинская врачебная система — просто топ. И если бы они дальше вкладывались в нее, могли бы в этом направлении туризм развивать», — говорит Елена.

«Лечить зубы пакетом в Турции все же дешевле»

Виктор живет в Грузии и имеет частную страховку «на всякий случай», но с местной медициной сталкивался пока только из-за стоматологии.

«Знаю, что для граждан есть бесплатные государственные страховки, но о деталях не скажу. Для иностранцев такой страховки нет, поэтому многие беларусы очень сожалели, когда попадали в неприятные ситуации и потом деньги собирали, чтобы оплатить операцию и пребывание в больнице. Я не стал рисковать и купил страховку», — говорит Виктор.

По его словам, в стране есть недорогие пакеты медстрахования, дешевле 100 долларов в год. В его пакете страхования есть скидка 20% на стоматологию, которой он много раз пользовался, так как у него большие проблемы именно с зубами.

«Скидка распространяется, в том числе, на импланты, а если лечиться в партнерской клинике, то вообще определенное количество зубов можно вылечить бесплатно. За имплант я платил 300−500 долларов, за коронку — 100−300 долларов, за лечение каналов — 150 долларов за зуб. Но если вы уже собрались из Польши к грузинским стоматологам, то скажу так: в Турции пакет с проживанием и трансфером выйдет дешевле».

С лечением зубов у Виктора опыт был разный, включая неприятный, когда пришлось исправлять ситуацию в другой клинике.

«Записаться просто, не надо долго ждать. Можно заранее выслать им снимки, и они распишут план лечения и цены. Врачи — преимущественно профессионалы, а поставленные временные коронки не сломались и не отвалились за год, хотя считается, что они максимум полгода могут стоять. Но однажды у меня возник альвеолит после удаления и имплантации: я жил на антибиотиках и обезболах, пока мой доктор куда-то уехал, а медсестры говорили: „Все хорошо, так и должно быть“. В результате имплант начал шататься, и я пошел в другую клинику, где его заново ставили», — вспоминает молодой человек.

Но для местных цены на частные медстраховки — роскошь, поэтому большинство людей пользуется опциями государственной медицины, которую в каждой стране можно узнать по очередям и не очень доброжелательным врачам.

«Но вся эта роскошь в медицине Грузии доступна преимущественно иностранцам. У обычных местных работников, а тем более у пенсионеров, просто нет на это денег», — говорит белорус.

«Врачи долго смотрели на эту карту и не знали, что делать — они с такой раньше не сталкивались»

Арина с мужем и ребенком живут в Грузии пять лет. Семья признается, что почти все время жила без страховки, по принципу «что-то беспокоит — идем к доктору платно»:

«Мы немного безответственная семья, ведь за все эти годы у нас так и не появилась страховка, но и мы не то чтобы очень часто ходили по врачам в Беларуси. У меня мастопатия, которую нужно наблюдать, делать УЗИ каждые полгода, поэтому я нашла государственный медцентр и ходила туда платно как иностранка. Цены более-менее адекватные (за УЗИ 70 лари — около 25 долларов). Если нужно сдать какие-то еще анализы, то я тоже платно сдаю. У сына есть государственная клиника, там справку в школу или какие-то еще вопросы можно решить тоже платно».

По словам Арины, врачи, как и везде, абсолютно разные. Бывали и суперпрофессионалы, а бывали и «совсем дремучие».

«Со своим же заключением УЗИ я однажды попала к „специалисту“, который сказал, что мне нужно „рожать второго ребенка, чтобы все было в порядке“. Или еще пример: однажды я заплатила за прием маммолога, который за 30 секунд сказал: „Мастопатия — это нормально, живите с ней“, — и выписал мне БАД, чтобы я просто ушла оттуда».

А вот скорая помощь оказалась куда более человечной и внимательной. Что очень упрощает жизнь, так это то, что большинство грузинских врачей говорят на русском языке, так как учились при Советском Союзе (хотя с началом войны РФ с Украиной говорят на нем неохотно).

«Как-то зимой сильно заболел сын: был какой-то вирус, у него не сбивалась температура, было выше 40. Впервые мне пришлось вызвать скорую помощь. У меня, как у любого эмигранта, был вот этот страх именно вызова скорой. Непонятно было, ответят мне по-русски или нет, сколько я заплачу за визит. Но все было очень доброжелательно и просто. Меня быстро переключили на русскоязычного диспетчера, все уточнили — и очень быстро приехали. Врач была внимательна, хотя уже в самой больнице были не очень приятные люди. Когда я держала на руках бледного ребенка под капельницей, тетя на регистратуре решила меня проверить: „Что же вы плохо говорите по-грузински, так нельзя!“ Потом пришел доктор и сказал: „Как это у вас нет семейного прикрепленного терапевта, что вы за мамочка такая?“ Вот в такой экстренной ситуации, когда нервы и так на пределе, врачи посчитали, что стоит ухудшить все. Но это человеческий фактор. Вызов скорой в итоге был бесплатным, а прием доктора, капельница, анализы, назначения стоили около $ 50».

Последние полтора года семья ждет ответа по поводу убежища. По словам Арины, их ID-карты о ходатайстве на убежище дали им доступ к бесплатной медицине наравне с гражданами страны.

«Как раз в это время мужу понадобилась тщательная госпитализация, а суточная стоимость пребывания в стационаре большая. Врачи долго смотрели на эту карту и не знали, что делать — они с такими не сталкивались. Потом ввели данные в какую-то общую базу и выяснилось, что действительно мы считаемся будто бы гражданами Грузии. В итоге стационар обошелся нам бесплатно. В других поликлиниках и больницах мы можем так же обслуживаться бесплатно, но не везде хотят разбираться с этой системой и карточкой, поэтому иногда проще заплатить, чем тратить свое время».

По словам Арины, чаще всего они ходили к стоматологам — это даже дешевле, чем в Беларуси: «Стоматология в Грузии достаточно дешевая. Мы здесь лечим успешно зубы, и это не стоит как крыло самолета. Например, простая пломба стоит около 30 долларов. Мы лечимся у суперкрутого украинца, там цена чуть выше — от 50 долларов за пломбу, 700 долларов за имплант. И при этом все равно есть люди, которые с риском для безопасности ездят в Беларусь лечить зубы. Никогда этого не пойму».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com