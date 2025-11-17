закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 19:27
«Это было просто потрясающе»

  • 17.11.2025, 19:17
«Это было просто потрясающе»
Фото: Cat Isgrigg, CRW World Record

Парашютистка из Беларуси поучаствовала в установлении мирового рекорда в женской купольной акробатике.

Парашютистки, которые занимаются купольной акробатикой, установили три мировых рекорда, зарегистрированных FAI (Международная авиационная федерация). Среди них была белоруска Юлия Пангбурн, которая сейчас живет в США. О деталях она рассказала «Зеркалу».

Часть формации, которую выстроили парашютистки для постановки мирового рекорда. Ноябрь 2025 года, Флорида, США. Фото: Cat Isgrigg, CRW World Record

Рекорды были установлены 13 и 14 ноября во Флориде, США. Всего в прыжках участвовали более 20 парашютисток из семи стран мира.

— Мы спланировали различные варианты самых больших женских формаций (фигуры, которые парашютисты строят в свободном падении. — Прим. ред.) с перестроениями, с увеличивающимся от прыжка к прыжку количеством участниц, — рассказала Юлия. — Это обязательное правило FAI: 35% участников формации должны сменить позиции в том же прыжке. И, что удивительно, каждый прыжок получался с новым результатом!

Два рекорда были установлены 13 ноября. В построении первой фигуры с последующим перестроением участвовали 16 парашютисток, второй — 21. На следующий день, 14 ноября, женщины превзошли самих себя: в формации, которая из-за последовательности выполняемых фигур получила название «Жемчужина — Жемчужина — Рождественская елка», уже участвовали 23 спортсменки.

— Это самая большая женская формация, когда-либо официально признанная в купольной парашютной акробатике, — утверждает Юлия. — Многие из нас впервые летали в новых позициях, разучивая движения, которые раньше никогда не выполняли. Наблюдать, как все сосредотачиваются, адаптируются и выполняют прыжки на таком высоком уровне, было просто потрясающе.

Купольная акробатика — одно из самых зрелищных направлений парашютного спорта. Спортсмены в воздухе выстраивают сложные фигуры (формации) из полностью раскрытых парашютов, летая вместе и пристыковываясь к куполам друг друга.

