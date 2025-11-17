Возле Музея Великой Отечественной войны в Минске нашли труп 4 17.11.2025, 19:51

3,242

Умер 86‑летний мужчина.

17 ноября прохожие заметили тело мужчины возле Музея истории Великой Отечественной войны на проспекте Победителей в Минске. Фото с места происшествия быстро появилось в сети, сообщает агентство «Минск-Новости».

Следственный комитет сообщил, что ничего чрезвычайного не произошло. Как оказалось, умер 86‑летний мужчина, и его смерть не связана с криминальными обстоятельствами.

Проверку по факту смерти ведет Центральный районный отдел Следственного комитета Минска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com