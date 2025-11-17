закрыть
17 ноября 2025, понедельник
Возле Музея Великой Отечественной войны в Минске нашли труп

  17.11.2025
Возле Музея Великой Отечественной войны в Минске нашли труп

Умер 86‑летний мужчина.

17 ноября прохожие заметили тело мужчины возле Музея истории Великой Отечественной войны на проспекте Победителей в Минске. Фото с места происшествия быстро появилось в сети, сообщает агентство «Минск-Новости».

Следственный комитет сообщил, что ничего чрезвычайного не произошло. Как оказалось, умер 86‑летний мужчина, и его смерть не связана с криминальными обстоятельствами.

Проверку по факту смерти ведет Центральный районный отдел Следственного комитета Минска.

