Reuters: ЕК оценила необходимую помощь Украине в 2026-2027 годах в €135,7 млрд 17.11.2025, 19:56

На военные нужды Киеву потребуется €83,4 млрд.

Еврокомиссия оценила остаточную потребность Украины в финансовой помощи в 2026-2027 годах в €135,7 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо ЕК к правительствам стран Евросоюза о вариантах финансирования Киева.

Из €135,7 млрд на военные нужды Украине потребуется €83,4 млрд, а €52,3 млрд — на другие расходы, следует из письма. При этом в 2026 году общие потребности Киева ЕК оценивает в €71,7 млрд, а в 2027 году — в €64 млрд.

Как сообщает Reuters, Еврокомиссия предложила странам ЕС три основных варианта финансирования Украины. Первый из них предполагает поддержку с помощью грантов, второй — предоставление кредита, финансируемого за счет заимствований ЕС на финансовых рынках. Третий сценарий предполагает предоставление Киеву кредита за счет замороженных российских активов.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в письме, что решение о финансировании Украины необходимо принять на следующем саммите ЕС, который запланирован 18-19 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com