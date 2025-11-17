«Уронили восемь бомб 2 17.11.2025, 20:16

1,758

Россияне жалуются на атаки своей авиации.

Российские бомбардировщики «роняют» авиабомбы на Белгородскую область. За последние дни там упало восемь управляемых авиабомб.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области рассказывает о пожарах на инфраструктурных объектах в результате боевых действий. Отдельно она упоминает, что регион бобмит своя же авиация.

«За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?» - говорит она.

В ГУР обратили внимание, что россияне регулярно атакуют КАБами мирное население Украины. Но из-за технической неисправности часть бомб «не выходит на заданный курс и летит на головы россиян, проживающих в приграничных районах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com