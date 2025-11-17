закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 21:07
Нацбанк запустил голосование за новый графический знак белорусского рубля

10
  • 17.11.2025, 20:34
  • 1,914
Нацбанк запустил голосование за новый графический знак белорусского рубля

Конкурсная комиссия отобрала пять лучших работ.

Конкурсная комиссия отобрала 5 лучших работ из почти 2 700 поданных заявок, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Новый графический знак рубля будет выбран на основании оценок комиссии и результатов онлайн-голосования.

Ознакомиться с финалистами и отдать свой голос за понравившийся вариант можно здесь.

Голосование будет продолжаться до 28 ноября 2025 года.

Результаты конкурса объявят не позднее 31 декабря 2025 года.

