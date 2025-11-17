Таяние льда в Норвегии открыло уникальную систему охоты на оленей возрастом 1500 лет 17.11.2025, 20:41

1,044

Как выглядели ловушки VI века.

В Норвегии археологи обнаружили уникальную находку — хорошо сохранившуюся систему для массовой охоты на северных оленей, которой примерно 1500 лет.

Это открытие сделали из-за таяния ледников и его уже называют одним из важнейших в Норвегии в 2025 году, передает New Voice.

Систему ловушек впервые заметили в 2024 году. История открытия началась с местного туриста Хельге Титланда, который давно документирует древние охотничьи места в регионе. Именно он заметил вырезанные деревянные элементы, выступающие из-подо льда, и сообщил об этом археологам. В следующем году команда вернулась на место вместе с Титландом и обнаружила еще больше деталей конструкции, что позволило оценить ее масштаб.

Лучше всего сохранившаяся часть состоит из двух деревянных заграждений, сходящихся к большому загону, построенному из массивных бревен. Именно там оленей загоняли и убивали. Это большая деревянная конструкция для охоты.

Рядом археологи нашли сотни оленьих рогов со следами обработки, что подтверждает использование места для массовой охоты. По оценкам исследователей, сооружение датируется примерно серединой VI века нашей эры. Тогда климатические условия резко изменились, и конструкция оказалась под слоем снега и льда, сохранившим ее на века.

Кроме самой ловушки, команда нашла такие артефакты, как железные наконечники копий, фрагменты луков и стрел, а также изящно вырезанные деревянные предметы, функцию которых еще исследуют. Среди самых интересных находок — несколько орнаментированных деревянных весел, назначение которых остается загадкой. Также нашли красиво изготовленную булавку из рога, которую, вероятно, потерял один из охотников.

