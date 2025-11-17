Итальянский чиновник упал в министерстве и разбил витраж «Хартия труда» 1932 года 1 17.11.2025, 20:47

Видео.

Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции в Риме. При падении он повредил исторический витраж 1932 года работы художника-футуриста Марио Сирони. Инцидент произошел в здании палаццо Пьячентини и был запечатлен камерами видеонаблюдения.

«Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже», — поделился господин Кани в интервью газете Corriere della Sera.

>

Витраж, который чиновник повредил, называется «Хартия труда». Это один из символов эпохи итальянского фашизма. Автор витража — Марио Сирони, один из ведущих представителей футуризма.

«Оскорбления и насмешки в социальных сетях ранили меня сильнее, чем синяки, полученные при ударе о стекло», — добавил чиновник. В результате инцидента у Кани остались синяки и испуг. Врачи рекомендовали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com