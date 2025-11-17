закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Итальянский чиновник упал в министерстве и разбил витраж «Хартия труда» 1932 года

1
  • 17.11.2025, 20:47
Итальянский чиновник упал в министерстве и разбил витраж «Хартия труда» 1932 года

Видео.

Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции в Риме. При падении он повредил исторический витраж 1932 года работы художника-футуриста Марио Сирони. Инцидент произошел в здании палаццо Пьячентини и был запечатлен камерами видеонаблюдения.

«Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже», — поделился господин Кани в интервью газете Corriere della Sera.

>

Витраж, который чиновник повредил, называется «Хартия труда». Это один из символов эпохи итальянского фашизма. Автор витража — Марио Сирони, один из ведущих представителей футуризма.

«Оскорбления и насмешки в социальных сетях ранили меня сильнее, чем синяки, полученные при ударе о стекло», — добавил чиновник. В результате инцидента у Кани остались синяки и испуг. Врачи рекомендовали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко