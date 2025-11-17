закрыть
Белорусам предложили вакансию вместе с «просторным домом»

  • 17.11.2025, 21:01
Белорусам предложили вакансию вместе с «просторным домом»

В чем подвох?

Щедрое предложение в придачу к зарплате вызвало волну комментариев под видео в TikTok, которое, по всей видимости, разместили представители одного из сельхозпредприятий в Пуховичском районе под Минском. Всем желающим поработать механизатором пообещали «просторный дом», который и показали в ролике, заметил портал Telegraf.news.

На вопрос, «в чем подвох», автор видео ответил, что желающих работать в колхозе не так уж и много. «Это нелегко», — честно предупредил он, также уточнив, что рядом находится город (деревня на самом деле находится рядом с Марьиной Горкой, а еще от нее совсем недалеко до Минска).

В описании к видео не были указаны зарплаты, а в своих ответах автор назвал две разные: сначала было сказано про 2000 рублей, а затем — «от 1800 и выше».

Кто-то решил поторговаться: «За 5000 в месяц пойду». На что потенциальный работодатель ответил: «Идите, конечно! Но не к нам».

@oao.industriacx #сельскоехозяйство#вакансии#ищеммеханизатора#пуховичскийрайон♥️♥️♥️ ♬ оригінальний звук - 𝙵𝙰𝙽𝙰𝚃𝙸𝙺 𝙼𝚄𝚂𝙸𝙲

Хотя на видео дом выглядит просторным и очень даже аккуратным, у зрителей возник резонный вопрос: «Зачем то жилье, если после вычета за него жить не за что?» Автор видео парировал, что плата за проживание — сущие «копейки», напомнив, что в жилье стоит газовое отопление.

Еще потенциальных работников интересовала возможность выкупа жилья в собственность: «Скажите, пожалуйста, если устроиться, дом дадут сразу на выкуп?» Однако оказалось, что право выкупа появится только после отработки 10 лет.

«Жилье — это также важный момент для людей при трудоустройстве!» — заявили на сельхозпредприятии, но некоторые зрители увидели в этом не бонус, а привязку с учетом права выкупа через 10 лет.

Впрочем, были и такие, кого волновал не только дом. Одна из зрительниц спросила, что находится рядом с домом: есть ли сад, школа и магазин. Оказалось, что все есть.

Как минимум несколько человек заинтересовались предложением и написали свою квалификацию. Были среди комментаторов и жители других стран, которые интересовались жильем.

