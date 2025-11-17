закрыть
Россию охватила шринкфляция

1
  • 17.11.2025, 21:08
  • 1,284
Товары «худеют», но стоят столько же.

Российские производители продуктов питания и розничные сети все чаще уменьшают размер упаковки, предлагая потребителям меньший объем товара по той же цене и маскируя реальный размер инфляции в стране, передает The Moscow Times.

Ежегодно такая шринкфляция обходится покупателям в 1 трлн рублей, или 3% от всех расходов на продовольствие, оценили в Союзе потребителей РФ (СПРФ). «Товар „худеет“, но стоит столько же», — описывает СПРФ феномен, который возник в начале 2010-х и стремительно распространяется по полкам супермаркетов. «Большинство россиян просто не замечают, что платят прежнюю сумму — но за меньшее количество продукта», — указывают в союзе.

Шринкфляция охватила все категории товаров — бакалею, молочные продукты, кондитерские изделиях, подтверждает глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Производители уменьшают размер упаковки, чтобы оптимизировать инфляционные издержки и предложить покупателям привычный продукт по прежней цене.

Наиболее заметно шринкфляция проявляется в сегменте напитков, рассказывает старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин: стандартная емкость бутылки сократилась с 0,5 до 0,45 литра. Производители чая, кофе, растительного масла и макарон сократили вес на 10-20% без изменения цены, перечисляет Мосягин.

По оценкам NTech, средний размер упаковки продуктов питания в этом году сократился на 3%, а в прошлом году — на 1%. Росту шрикнфляции способствует «тренд на изменение потребительских привычек», отмечает Богданов из АКОРТ.

В 2025 году впервые за долгое время продажи продуктов питания начали сокращаться в натуральном выражении (в штуках, килограммах, литрах) из-за массового перехода потребителей в режим экономии. Согласно опросам «Ромира», 68% потребителей сейчас стараются найти скидки и акции, а 58% сознательно отказываются от определенных товаров, которые приобретали раньше. По данным Gallup, 31% российских граждан жалуются, что им не хватает денег на еду.

Шринкфляция приобретает системный характер и продолжится в 2026 году, считает Мосягин: издержки производителей растут, и они будут искать способы скрытого повышения цен. «Шринкфляция становится дополнительным фактором социальной напряженности. Особенно чувствительно это для категорий россиян с фиксированными доходами и малообеспеченных семей, которые вынуждены тратить больше на базовые продукты питания», — добавляет Мосягин.

СПФР предлагает на государственном уровне ограничить шринкфляцию — обязать указывать на ценниках упакованных товаров стоимость в перерасчете на стандартизированную единицу измерения за 1 кг или 1 литр. Кроме того, по мнению СПРФ, следует закрепить требование единообразного оформления всех цен на один товар, включая акционные. Это касается шрифта, размера и цвета ценника.

Эти меры обеспечат «прозрачность ценообразования и защиту покупателей от скрытых манипуляций», полагают в союзе.

