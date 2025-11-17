Медведев: «СВО» не прекратится, пока РФ не достигнет своих целей в Украине 10 17.11.2025, 21:25

4,536

Власти РФ хотят «пересидить» Трампа?

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждает, что полномасштабная агрессия против Украины завершится только после того, как Россия «достигнет своих целей».

Его заявление цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Медведева, главное условие России — «достижение целей «СВО», в частности «денацификация».

«Специальная военная операция» (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины. - Ред.) продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока Россия не достигнет «своих целей», - сказал он.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские власти не видят возможности завершить войну путем договоренностей и не отказываются от первоначальных намерений в отношении Украины.

Он напомнил, что, согласно ряду заявлений российской стороны, цель Кремля – уничтожение украинской государственности и максимальное выселение украинцев с их территорий.

«Это означает, что Россия выбирает курс, который можно назвать просто: «пересидеть Трампа». Это как продолжение войны, так и пауза для восстановления сил и повторения агрессии. Вопрос только в том, будет ли эта агрессия и против стран НАТО», - добавил Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com