закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион

  • 17.11.2025, 22:01
Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион

Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей.

Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион. Подробная информация размещена на официальном сайте gostorg.by.

Колесо обозрения расположено в минском парке Челюскинцев. Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей. Аукцион будет проходить с шагом 5%. Аттракцион предназначен для использования в качестве средства развлечения и активного отдыха детей старше 14 лет и взрослых.

Высота аттракциона указана 27,5 метра, длина – 26,5 метра. Указано, что техническое состояние колеса обозрения рабочее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко