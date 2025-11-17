Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион 17.11.2025, 22:01

Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей.

Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион. Подробная информация размещена на официальном сайте gostorg.by.

Колесо обозрения расположено в минском парке Челюскинцев. Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей. Аукцион будет проходить с шагом 5%. Аттракцион предназначен для использования в качестве средства развлечения и активного отдыха детей старше 14 лет и взрослых.

Высота аттракциона указана 27,5 метра, длина – 26,5 метра. Указано, что техническое состояние колеса обозрения рабочее.

