Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион
- 17.11.2025, 22:01
Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей.
Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион. Подробная информация размещена на официальном сайте gostorg.by.
Колесо обозрения расположено в минском парке Челюскинцев. Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей. Аукцион будет проходить с шагом 5%. Аттракцион предназначен для использования в качестве средства развлечения и активного отдыха детей старше 14 лет и взрослых.
Высота аттракциона указана 27,5 метра, длина – 26,5 метра. Указано, что техническое состояние колеса обозрения рабочее.