Сенатор Грэм: Санкции США усилят возможности Трампа закончить войну в Украине 17.11.2025, 22:18

Республиканцы начали разработку законопроекта о «очень строгих санкциях».

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о продвижении в Конгрессе нового двухпартийного законопроекта о санкциях против России.

Документ усиливает полномочия президента США и расширяет инструменты давления на Кремль и страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

Грэм пояснил, что новый закон позволит применять вторичные санкции и тарифы к государствам, которые поддерживают российскую экономику. Он подчеркнул, что это должно заставить Путина согласиться на переговоры.

«Закон призван дать президенту Трампу больше возможностей давить на Путина и его союзников», – сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что санкции против крупных российских нефтяных компаний уже дали значительный эффект.

«Закон о санкциях против России продолжит импульс, чтобы положить конец этой войне с честью, справедливо и раз и навсегда», - подчеркнул американский сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы начали разработку законопроекта о «очень строгих санкциях» против любой страны, которая продолжает бизнес с Россией.

