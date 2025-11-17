Немецкая полиция искала НЛО на границе с Чехией 17.11.2025, 22:23

Загадочный объект с громким взрывом упал с неба.

Возможное падение неизвестного летательного объекта вызвало волну спекуляций в районе Фогтланд в немецкой земле Саксония, что на границе с Германией.

Об этом сообщает MDR.

В воскресенье вечером очевидец снял видео, как загадочный объект с громким взрывом упал с неба. Также было сделано еще несколько фотографий этого объекта, о чем сообщили местной полиции.

Правоохранители начали поиски, но в понедельник прекратили их. Пресс-секретарь полиции Кристина Фридрих сказала MDR, что «в настоящее время нет смысла и нецелесообразно еще больше расширять зону поисков».

По ее словам, другие службы не сообщали о падении объекта; не было известно ни о пожарах, ни об исчезновении или гибели людей в результате инцидента.

В то же время полиция Саксонии считает, что видео с НЛО является подлинным, поэтому сейчас проверяют, не идет ли речь об астрономическом объекте, который попал из космоса.

