Немецкая полиция искала НЛО на границе с Чехией
- 17.11.2025, 22:23
Загадочный объект с громким взрывом упал с неба.
Возможное падение неизвестного летательного объекта вызвало волну спекуляций в районе Фогтланд в немецкой земле Саксония, что на границе с Германией.
Об этом сообщает MDR.
В воскресенье вечером очевидец снял видео, как загадочный объект с громким взрывом упал с неба. Также было сделано еще несколько фотографий этого объекта, о чем сообщили местной полиции.
Правоохранители начали поиски, но в понедельник прекратили их. Пресс-секретарь полиции Кристина Фридрих сказала MDR, что «в настоящее время нет смысла и нецелесообразно еще больше расширять зону поисков».
По ее словам, другие службы не сообщали о падении объекта; не было известно ни о пожарах, ни об исчезновении или гибели людей в результате инцидента.
В то же время полиция Саксонии считает, что видео с НЛО является подлинным, поэтому сейчас проверяют, не идет ли речь об астрономическом объекте, который попал из космоса.