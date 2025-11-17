Польский генерал призвали поставить Украине Tomahawk после диверсии на железной дороге 17.11.2025, 22:41

Ракеты могли бы заставить Россию «ощутить тяжесть войны».

Польский генерал, экс-командир спецподразделения GROM Роман Полько призвал передать Украине ракеты Tomahawk после диверсии на железной дороге. Его слова приводит RMF24.

По словам Полько, поставки Tomahawk могли бы заставить Россию «ощутить тяжесть войны».

«Мы не можем прятать голову в песок, а должны действовать решительно и эффективно», — подчеркнул он.

Генерал отметил необходимость укрепления солидарности в рамках Европейского союза и НАТО и обратил внимание на Венгрию и Словакию, премьер-министры которых «благосклонно» относятся к России.

