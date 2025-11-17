МВД призвало белорусов отказаться от поездок на авто в ближайшее время 17.11.2025, 22:52

1,330

Что случилось?

В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси призвали водителей отказаться в ближайшее время от поездок на личном транспорте. Дело в том, что на республику вот-вот обрушится непогода: сильный дождь и мокрый снег могут стать причиной опасности, если автолюбители ещё не сменили шины на зимние.

Так, в ночь на 18 ноября Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Согласно прогнозу, во многих районах страны ожидаются порывистый ветер, околонулевая температура, сильный дождь и мокрый снег, а на дорогах – гололедица.

В связи с этим ГАИ призвала водителей придерживаться «сдержанного стиля вождения», не совершать резких манёвров, разгонов и торможений, а при ухудшении видимости использовать ближний свет фар. «Если вы ещё не успели произвести сезонную смену шин, воздержитесь от поездок на личном транспорте», – посоветовали инспекторы.

В ГАИ напомнили, что в такую погоду нужно правильно выбирать безопасную скорость движения в конкретной дорожной ситуации. Следует увеличить дистанцию, быть предельно осторожными при проезде пешеходных переходов, перекрёстков и закруглений трасс. Нельзя забывать про ремни безопасности: как для себя, так и для пассажиров (особенно – детей).

Пешеходам важно быть особенно внимательными при переходе проезжей части. ГАИ посоветовала не забывать смотреть по сторонам, не делать резких движений и «быть предсказуемыми для водителей». Отдельно стоит помнить про фликеры.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, в предпоследние выходные ноября на погоду повлияет антициклон с запада. Ночью и утром на Беларусь опустится туман, который уменьшит видимость на улице до 500 м.

Зато без существенных осадков – зонты вряд ли пригодятся. Ветер подует западный, северо-западный и умеренный, а влажность станет еще ниже – до 70%. Ночью, как рассказал синоптик, сильные заморозки: от -2°С до -7°С.

Предпоследний уикенд не порадует комфортными температурами: днем уже без «плюса». В середине дня в субботу, 22 ноября, будет примерно 0°С, а в воскресенье, 23-го, – от 0°С до -4°С. Кто еще не достал из шкафа теплые шапку, шарф и обувь – самое время сделать это.

