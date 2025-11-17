Украинский дрон подорвал наземного робота оккупантов вместе с укрытием 17.11.2025, 23:17

Видео.

Бойцы 46-й аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники и 7 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, скоординированными действиями подразделений беспилотных систем было поражено:

2 укрытия;

1 танк;

1 автомобиль;

1 мотоцикл.

Также на кадрах операторы дронов уничтожили наземный роботизированный комплекс, который взорвался вместе с укрытием оккупантов.

Видео своей боевой работы бойцы показали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что бойцы 46-й бригады уничтожили российский танк, который застрял в грязи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com