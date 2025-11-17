закрыть
Украинский дрон подорвал наземного робота оккупантов вместе с укрытием

  • 17.11.2025, 23:17
Видео.

Бойцы 46-й аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники и 7 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, скоординированными действиями подразделений беспилотных систем было поражено:

2 укрытия;

1 танк;

1 автомобиль;

1 мотоцикл.

Также на кадрах операторы дронов уничтожили наземный роботизированный комплекс, который взорвался вместе с укрытием оккупантов.

Видео своей боевой работы бойцы показали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что бойцы 46-й бригады уничтожили российский танк, который застрял в грязи.

