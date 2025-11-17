закрыть
18 ноября 2025, вторник
Маккартни выпустил немую песню в знак протеста против ИИ

  17.11.2025, 23:28
Маккартни выпустил немую песню в знак протеста против ИИ

Опубликованная запись — первый релиз артиста за пять лет.

Один из основателей британской группы The Beatles, музыкант Пол Маккартни выпустил песню без слов в знак протеста против искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Guardian.

Опубликованная запись — первый релиз артиста за пять лет. Песня состоит из тихого шипения и щелчков, ее длительность составляет 2 минуты 45 секунд. Известно, что она войдет в немой альбом «Это то, чего мы хотим?», над которым работали тысячи музыкантов. Проект представляет из себя протест против рассматриваемых в Британии изменений в закон, после принятия которых ИИ смогут обучать на основе музыкальных композиций авторов без их разрешения.

Помимо Маккартни в написании альбома приняли участие композитор Ханс Циммер, поп-певица Кейт Буш, вокалист The Gorillaz Дэймон Албарн и группа Pet Shop Boys. Каждый отдельный трек на нем называется одной буквой, в результате из всех песен складывается высказывание: «Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды ИИ-компаний».

По информации издания, доходы от продажи альбома будут направлены в фонд Help Musicians.

