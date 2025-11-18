Основатель «Википедии» ушел с интервью из-за «глупого» вопроса журналиста 18.11.2025, 0:59

Джимми Уэйлс

Интервью продлилось 48 секунд.

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс в гневе ушел с интервью немецкого журналиста и левого активиста Тило Юнга на шоу «Jung & Naiv» из-за «глупого» вопроса. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным журналистов, интервью завершилось после первого вопроса Юнга о том, является ли Уэйлс единственным основателем или соучредителем «Википедии».

«Неважно. Это самый глупый вопрос на свете! Называйте меня как хотите», — заявил Уэйлс.

После этого он в гневе выбежал из студии всего спустя 48 секунд после начала записи. Журналист несколько раз подряд задавал Уэйлсу уточняющие вопросы, чтобы получить точный ответ на вопрос.

Спор в ходе интервью возник из-за попытки выяснить причины спора между соучредителем Википедии Ларри Сэнгером и Уэйлсом. В 2001 году они вместе работали над созданием онлайн-энциклопедии, однако позже Уэйлс называл себя единственным основателем.

В ответ на это Сэнгер обвинил своего бывшего делового партнера во лжи.

