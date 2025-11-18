закрыть
18 ноября 2025, вторник, 0:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Основатель «Википедии» ушел с интервью из-за «глупого» вопроса журналиста

  • 18.11.2025, 0:59
Основатель «Википедии» ушел с интервью из-за «глупого» вопроса журналиста
Джимми Уэйлс

Интервью продлилось 48 секунд.

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс в гневе ушел с интервью немецкого журналиста и левого активиста Тило Юнга на шоу «Jung & Naiv» из-за «глупого» вопроса. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным журналистов, интервью завершилось после первого вопроса Юнга о том, является ли Уэйлс единственным основателем или соучредителем «Википедии».

«Неважно. Это самый глупый вопрос на свете! Называйте меня как хотите», — заявил Уэйлс.

После этого он в гневе выбежал из студии всего спустя 48 секунд после начала записи. Журналист несколько раз подряд задавал Уэйлсу уточняющие вопросы, чтобы получить точный ответ на вопрос.

Спор в ходе интервью возник из-за попытки выяснить причины спора между соучредителем Википедии Ларри Сэнгером и Уэйлсом. В 2001 году они вместе работали над созданием онлайн-энциклопедии, однако позже Уэйлс называл себя единственным основателем.

В ответ на это Сэнгер обвинил своего бывшего делового партнера во лжи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко