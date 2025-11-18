Две АЭС Украины уже 10 дней работают на пониженной мощности 18.11.2025, 5:29

Из-за атаки РФ.

Хмельницкая и Ровенская АЭС последние 10 дней работают на пониженной мощности после повреждения электрической подстанции из-за воздушной атаки РФ в ночь на 7 ноября. Об этом проинформировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его 17 ноября цитирует сайт агентства.

По словам Гросси, две АЭС были отключены от одной из двух ЛЭП напряжением 750 кВ. Также было уменьшено производство электроэнергии на некоторых реакторах после приказа оператора энергосистемы.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что подстанции – это критически важные узлы в электросети Украины. Они служат объектами, где трансформируется и контролируется уровень напряжения для обеспечения надежной передачи электроэнергии.

«Для атомных электростанций они являются незаменимыми для поддержания внеплощадочных источников электроснабжения, обеспечивающих работу систем безопасности и охлаждения, поэтому их целостность является жизненно важной для ядерной безопасности и защищенности», – указал Гросси.

Он добавил, что одну из пораженных ЛЭП восстановили, но другая до сих пор не эксплуатируется.

Три реактора работают с ограниченной мощностью, резюмировал гендиректор МАГАТЭ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com