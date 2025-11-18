закрыть
Трамп готов поддержать «сокрушительные» санкции против России

  • 18.11.2025, 8:17
  • 1,254
Трамп готов поддержать «сокрушительные» санкции против России

Но есть нюанс.

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, но при условии, что сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам, сообщает Reuters.

«Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом чиновник добавил, что Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые будут гарантировать, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта», — пояснил чиновник.

16 ноября Трамп перед вылетом из Флориды в Белый дом сказал журналистам, что республиканцы работают над законопроектом, который будет предусматривать санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией.

Он уточнил, что в этот список может быть включен и Иран.

Законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, природный газ или уран.

