Белорус в 32 года сменил более 40 работ

Белорус к своим 32 годам поменял более 40 работ. Он начинал технологом на пищевом производстве, но успел побывать преподавателем, менеджером по продажам, видеомонтажером, строителем и начинающим программистом. Он устраивался, переучивался, увольнялся и снова ходил по собеседованиям. Свою историю он рассказал изданию Tochka.by.

Сначала пошел по простому пути

Андрей (имя героя изменено по его просьбе) — обычный минчанин. После школы он поступил в техникум, получил специальность технолога и устроился на завод пищевой промышленности.

Казалось, уверенность в завтрашнем дне обеспечена. Но очень скоро выяснилось, что стабильность — не всегда синоним счастья.

«Я понял, что, кроме оборудования и людей, я ничего не увижу. Постоянный шум, вибрации, запахи. Мы работали в три смены, и морально было тяжело. Я вставал в пять утра, чтобы к шести быть на проходной. После ночных смен просто падал с ног», — с грустью вспоминает он.

К тому же все это было за довольно скромную зарплату.

«Я точно не помню, но чуть больше 200 долларов. Даже для 2013 года — ничтожно мало», — рассказывает минчанин.

Через два года Андрей ушел. Парень понял, что если останется, то просто сгорит на работе. Хотелось что-то изменить.

Вторая попытка: психология и образование

Андрей подготовился к централизованному тестированию, поступил в университет и получил диплом психолога. Потом — магистратура и первые шаги в системе образования.

«Сразу мне понравилось: общение, развитие, новые знания. Но зарплата была около 650 рублей. А потом я понял, что и уважения никакого. Тебя воспринимают не как личность, а как функцию: поставь оценку, отчитайся, оформи бумажку. После отработки я ушел», — говорит он.

Так начались поиски новой работы и череда перемен, которые затянулись на годы.

Как вспоминает Андрей, именно после увольнения из сферы образования он столкнулся с реальностью беларусского рынка труда.

«Ты молодой специалист, а значит, никому не нужен. Везде требуют опыт, а где его взять? У меня было пару лет, но всем этого мало», — удивляется герой.

Первым предложением стали продажи

Парень просматривал вакансии в интернете. Варианты были, но все оказалось не так просто.

«Если открыть сайт с вакансиями, 70% — это менеджеры. Решил попробовать. Работал в агентстве недвижимости, но за восемь месяцев нормально получил зарплату только раз», — вспоминает Андрей.

По его словам, работодатель что-то «намутил» с документами.

«Оформили по договору подряда, потом в трудовой записали, будто я там был один месяц. Заплатили 300 рублей и уволили», — смеется сейчас собеседник.

«Неправильно сидел»

Следующая работа — снова образование, но уже в области повышения квалификации. Андрей преподавал взрослым, параллельно был лаборантом. Зарплата — 720 рублей.

«Продержался недолго. Все закончилось из-за ерунды — я якобы неправильно сидел. Одна странная дама сделала такое замечание, и я понял: если людям важно, как ты сидишь, а не то, что ты делаешь, мне с ними не по пути», — подчеркивает парень.

Минчанин снова уволился и начал очередной поиск себя.

Монтаж, нейросети и фриланс без заказов

После сферы образования Андрей попробовал себя в творчестве. Делал видеомонтаж, учился работать с нейросетями, даже подумывал о программировании.

«Но без портфолио и заказов на фрилансе очень тяжело. Поэтому часть времени тратил на самообразование. Я, считай, почти ничего не зарабатывал. Какой-то доход был, но даже на еду одному человеку не хватило бы», — говорит он.

Чтобы не остаться без средств, Андрей вернулся в продажи.

«Там хотя бы есть оклад, и все зависит от тебя. Но я всегда искал что-то, что будет не только про деньги. Поэтому постоянно менял компании», — рассказывает он.

Самое быстрое увольнение — со стройки

Всего за 10 лет Андрей сменил около 40 мест: 29 — по трудовой и еще десяток — по договорам подряда. Он признается, что было немало проблемных ситуаций, но считает, что всегда виноваты работодатели.

«Конфликты имелись. Один раз помог отцу директора, а сын, который был моим начальником, узнал это, взял и уволил. Просто из ревности. Это был шок: ты делаешь добро, а тебя увольняют», — вспоминает Андрей.

Меньше всего он проработал на стройке.

«Я был подсобным рабочим. Продержался два дня. Купил проездной, был готов работать, но понял, что физически не вывожу. После этого решил: стройка — не мое», — говорит парень.

Сейчас огромное количество записей в трудовой книжке стало определенной проблемой. Андрей ни о чем не жалеет, но когда в очередной раз устраивается на работу, то появляются вопросы.

«Они смотрят на трудовую и сразу делают вывод: мол, нестабильный, ненадежный, проблема во мне. А я считаю: у человека должен быть выбор. Главное — видеть личность, а не количество печатей», — уверен он.

Деньги, быт и котики

На вопрос, как он живет между работами, Андрей отвечает спокойно: ему всегда помогают родственники.

«Могу жить за счет мамы. Я не считаю это позором. Я не транжира, не покупаю ничего лишнего. Иногда, если остаются деньги, перевожу на благотворительность, помогаю приютам. Лучше накормить котенка, чем купить себе кофе. Бывало, что я сам голодный, а животным помогаю», — с улыбкой говорит он.

Парень подчеркивает, что дома конфликтов из-за финансов нет.

«Мама понимает. Я всегда что-то делаю: ищу работу, учусь, гуляю. Вот честно, просто гулять — важно. Мозг отдыхает, тело двигается. Когда я работаю сидя, чувствую себя хуже. Появляются всякие болезни, бывает, что приходится и к врачам захаживать», — отмечает молодой человек.

Каждый шаг лучше предыдущего

Несмотря на десятки увольнений, Андрей уверен: все было не зря.

«С каждым новым местом становится лучше: выше зарплата, адекватнее люди, интереснее задачи. Не бойтесь менять работу. Иногда уход — это лучший способ найти себя», — делится эмоциями мужчина.

Андрей признается, что комфортной для себя считает зарплату около 2,5 тысяч рублей или немного больше. Однако пока он не может выйти на такой доход. В последнее время было около двух тысяч рублей.

Что интересно, Андрей сейчас снова в поиске себя и работы.

«С учетом договора подряда в продажах пробыл больше полугода. Компания была ориентирована на Москву, продажи — точечные, объемы — ниже ожиданий. На мою зарплату тратили больше, чем я приносил. Работодатель сменил сферу — я стал не нужен. Расстались по соглашению сторон», — утверждает он.

Теперь Андрей снова рассматривает продажи, но его тянет в творчество — фото, видео, нейросети.

«Главное — не стоять на месте. Мир меняется, и если ты не учишься, то он уходит вперед без тебя», — отмечает минчанин.

«Не терпите унижения»

Андрей говорит, что никогда не потерпит плохого отношение к себе. У него есть четкая жизненная позиция.

«Жизнь у нас одна, и тратить ее на прихоти работодателей я не собираюсь. Мир большой, и всегда можно найти что-то лучше», — заявляет парень.

Андрей рассказывает, что сейчас на рынок труда вышло другое поколение: зумеры могут уволиться, просто не вернувшись с обеденного перерыва.

«И я не вижу в этом ничего страшного. Хочу сказать всем — не бойтесь. Вы должны себя ценить. Не терпите унижения, не держитесь за плохое место», — убеждает он.

По мнению Андрея, всегда стоит отстаивать свое мнение и вкладываться в саморазвитие.

«Учитесь, путешествуйте, даже если просто идете по своему городу. Посмотрите на все другими глазами, и мир вам обязательно улыбнется», — резюмирует он.

