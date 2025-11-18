Раскрылась тайна Маргариты Симоньян 1 Илья Шепелин

18.11.2025, 8:49

6,688

Маргарита Симоньян

Сама напечатала, сама купила, сама подарила.

Удивительное дело, но сегодня раскрылась ТАЙНА ТИРАЖЕЙ писанины российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

В конце октября было объявлено, что её новое печатное произведение стало «книгой месяца» в «Читай-городе», а общий тираж составил 88 тыс. экземпляров.

А сегодня РИА Новости уточнили: 88 тысяч экземпляров (ровно весь тираж, получается) книги переданы Россотрудничеству для распространения за границей.

Как уточняет агентство: книжки Симоньян передала Россотрудничеству сама Симоньян).

Сама напечатала, сама купила, сама подарила — учитесь создавать бестселлеры).

Илья Шепелин, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com