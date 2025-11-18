Раскрылась тайна Маргариты Симоньян

Раскрылась тайна Маргариты Симоньян1
- Илья Шепелин
- 18.11.2025, 8:49
Сама напечатала, сама купила, сама подарила.
Удивительное дело, но сегодня раскрылась ТАЙНА ТИРАЖЕЙ писанины российской пропагандистки Маргариты Симоньян.
В конце октября было объявлено, что её новое печатное произведение стало «книгой месяца» в «Читай-городе», а общий тираж составил 88 тыс. экземпляров.
А сегодня РИА Новости уточнили: 88 тысяч экземпляров (ровно весь тираж, получается) книги переданы Россотрудничеству для распространения за границей.
Как уточняет агентство: книжки Симоньян передала Россотрудничеству сама Симоньян).
Сама напечатала, сама купила, сама подарила — учитесь создавать бестселлеры).
