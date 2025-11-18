закрыть
18 ноября 2025
Раскрылась тайна Маргариты Симоньян

  • Илья Шепелин
  • 18.11.2025, 8:49
Сама напечатала, сама купила, сама подарила.

Удивительное дело, но сегодня раскрылась ТАЙНА ТИРАЖЕЙ писанины российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

В конце октября было объявлено, что её новое печатное произведение стало «книгой месяца» в «Читай-городе», а общий тираж составил 88 тыс. экземпляров.

А сегодня РИА Новости уточнили: 88 тысяч экземпляров (ровно весь тираж, получается) книги переданы Россотрудничеству для распространения за границей.

Как уточняет агентство: книжки Симоньян передала Россотрудничеству сама Симоньян).

Сама напечатала, сама купила, сама подарила — учитесь создавать бестселлеры).

Илья Шепелин, Telegram

