Эксперты считают, что режим Лукашенко не устоит после ухода диктатора 18.11.2025, 9:40

Перемены неизбежны.

Во время второй экспертной дискуссии, проведенной по правилу Chatham House 14 октября, по пять представителей белорусского и российского экспертного сообщества рассмотрели сценарии после ухода Путина и Лукашенко. Детали дискуссии передал портал «Наше Мнение».

Один из сценариев — хаос и невозможность у представителей режима удержать власть. Обсуждение показало, что определенные предпосылки для хаотизации существуют, особенно в России. Этот сценарий назван наиболее вероятным (40%), но одни эксперты полагают, что хаос неизбежен хотя бы краткосрочно, другие – что в любом случае ситуация достаточно быстро перейдет в новое упорядоченное состояние.

На вероятность этого сценария влияет ряд ключевых факторов. Во-первых, время смены режимов в Минске и в Москве. Большинство сценариев исходит из предпосылки одновременного ухода Лукашенко и Путина, что в реальности далеко не гарантировано. Более того, намного вероятнее неодновременный транзит. Если Путин уйдет раньше, Беларусь может получить как шанс для укрепления суверенитета, так и угрозу более грубого вмешательства Кремля.

Во-вторых, это война России против Украины. Эксперты в своих предположениях исходили из того, что война к моменту транзита все еще идет. Если же представить поражение РФ или эскалацию на новые страны, то расклады могут сильно измениться. Но при затяжной войне на истощение Россия будет подходить к смене власти ослабленной. Для нее потеря контроля над Украиной означает потерю последнего имперского символа, а победа Украины становится катализатором глобального сдвига. Если Москва попытается любой ценой взять реванш, но ресурсы будут на исходе, внутренний крах режима наиболее вероятен. В целом чем хуже для России закончится война, тем выше вероятность хаотичного финала авторитарной системы. Экономический обвал в РФ сразу повлечет за собой в пропасть Беларусь. При таких условиях по обеим странам прокатятся социальные потрясения, резко усилится общественный запрос на альтернативу. Внезапно пробужденное общество, требующее изменений, может выйти из-под контроля и стать дополнительным фактором хаотизации.

Не отбрасывается и возможность деградации и «саморазложения» самих систем без видимого внешнего воздействия, как это было в позднем СССР. В РФ, по мнению экспертов, уже сейчас наблюдается кризис лояльности в верхах, когда министры и губернаторы формально поддерживают центр, но приказы выполняют все более инертно и готовят запасные планы. И если правящая вертикаль начинает гнить изнутри, наружный фасад монолитности может рухнуть в любой момент. Бунт Пригожина в 2023 году, когда армия практически не вмешалась, показал, что даже элитные военные структуры могут отказаться защищать режим. Подобные процессы могут идти и в Беларуси, где элиты как таковые уничтожены. Но если вдруг часть номенклатуры договорится между собой, это как минимум вызовет раскол (на национально ориентированных против пророссийских), а то и приведет к конфликту или двоевластию после Лукашенко.

Ни Лукашенко, ни Путин не оставляют после себе четкой процедуры передачи власти. Никаких признаков организованного транзита (или хотя бы кандидатов) нет, особенно в Беларуси, где Лукашенко «убил в зародыше» любой потенциал для самостоятельной организации вертикали. В России элиты сформированы более четко – силовики, технократы, олигархи – но говорить об их консолидации не приходится. К этому добавляется наличие региональных элит и кланов с личными «карманными» войсками, особенно на Кавказе. Могут стать фактором дестабилизации также десятки тысяч ветеранов, которые будут с войны возвращаться озлобленными и без перспектив. Все это создает почву для хаоса, если центр ослабнет. Смерть Путина в таких условиях может стать стартовым выстрелом: страна рванет во внутренний передел и сепаратистский разброд. Для Беларуси уход Путина при живом Лукашенко станет также сильнейшим стрессом, вплоть до возможного массового возвращения части эмиграции.

