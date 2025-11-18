закрыть
РФ массированно атаковала дронами Днепр

  • 18.11.2025, 9:43
РФ массированно атаковала дронами Днепр
Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Поврежден вокзал, есть задержки поездов.

Россияне в ночь на 18 ноября массированно атаковала «Шахедами» украинский город Днепр, в результате чего есть задержки поездов, пишет New Voice.

В результате обстрелов РФ с задержкой около 2,5 часов отправились пассажирские поезда:

31 Запорожье — Перемышль;

119 Днепр — Хелм.

В Укрзализныце уточнили, что пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки — Днепр во время атаки находились в укрытии и не пострадали.

Взрывной волной было выбито несколько окон в вагонах и на вокзале. Регион частично обесточен, поэтому железнодорожники привлекли резервные тепловозы.

«Задержки контролируемые, будем сокращать», — добавили в УЗ.

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко заявил, что в результате атаки в Днепре пострадали 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

