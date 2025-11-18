Новый вызов для Москвы Алексей Копытько

Центральная Азия и Южный Кавказ создают новый блок.

Пока Силы обороны Украины вводят кинетические санкции против российской военной и критической инфраструктуры, в Центральной Азии воплощают заветы Бжезинского. 15-16 ноября в Ташкенте проходила 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ней приняли участие руководители 6 стран – Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и... Азербайджана.

Также присутствовал глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе. Накануне саммита в Узбекистан с государственным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как я уже отмечал, о Казахстане мы знаем мало. А об Узбекистане как о (гео)политической единице представления еще более скудные.

Обобщение сигналов сводится к тому, что Узбекистан производит мигрантов, хлопок и плов. Хотя по населению Узбекистан уже превосходит подконтрольную украинской власти часть Украины и демографическая картина там на порядок лучше. Рост ВВП Узбекистана составляет в последние годы 6-7%. Т.е., при внешнем осмотре – это такой региональный тигр, который не стесняется пообещать Трампу инвестиции в $135 ярдов за 10 лет.

Творцом этого тигр принято считать президента Шавката Мирзиеева, который с 2003 по 2016 г. был премьер-министром страны. А в 2016 г. полноценно взял руль, провел ряд реформ и, что особо отмечают, более-менее нормализовал отношения с соседями. Естественно, в стране не все безоблачно, свои конфликты, но это тема другого разговора.

Собственно, Мирзиеев и инициировал формат саммита глав стран ЦА осенью 2017 г., что позволило весной 2018 г. собрать руководителей государств региона в узком кругу (и без России) после 10-летнего перерыва.

На старте Мирзиеев отдал формальную инициативу более маститому на тот момент Нурсултану Назарбаеву, но сейчас площадка саммита фронтируется Узбекистаном и Казахстаном как минимум на равных. Основные итоги 7-й встречи, которую по традиции назвали «исторической».

1. Принято решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Алиев уже присутствовал на саммите в 2023 года как почетный гость. Сделали шаг вперед.

2. Одобрены:

Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;

Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг.

3. Коллективно поддержали Кыргызстан в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2027-2028 гг.

«Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет» – отметил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«По сути, мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов», – заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Одновременно обозначен вектор дальнейшей институализации формата Консультативной встречи. Токаев и Мирзиеев фактически в унисон заговорили о необходимости расширить мандат «Совета национальных координаторов по подготовке Консультативных встреч глав государств Центральной Азии».

«Полагаю, пришло время усилить его роль функцией разработки стратегических векторов развития региона, не ограничиваясь мониторингом исполнения договоренностей», – обозначил Токаев.

Он же предложил рассмотреть возможность включения Центральноазиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия «с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов».

Очевидно, что ни в Китае, ни в России, ни в США – каждый по-своему – не останутся равнодушными к этим попыткам нарастить коллективную субъектность. Нас это все интересует как альтернатива России в плане источников сырья и логистических маршрутов. Плюс безопасность.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

